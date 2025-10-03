ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
1 хв

Юнацька збірна України з футзалу програла Іспанії в півфіналі Євро-2025

"Синьо-жовті" втретє поспіль зупинилися за крок до фіналу юнацького чемпіонату Європи з футзалу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Юнацька збірна України з футзалу

Юнацька збірна України з футзалу / © Асоціація футзалу України

Юнацька збірна України (U-19) з футзалу програла Іспанії в півфіналі Євро-2025.

Матч у Кишиневі (Молдова) закінчився поразкою підопічних Ігоря Москвичова з рахунком 4:7.

Огляд матчу Іспанія U-19 – Україна U-19

Буде додано незабаром.

У фіналі іспанці зіграють з переможцем другого півфіналу, в якому позмагаються Португалія і Словенія (3 жовтня, о 20:30 за київським часом).

Фінал турніру відбудеться в неділю, 5 жовтня, о 20:30 за київським часом.

Українці втретє поспіль зупинилися за крок до фіналу юнацького чемпіонату Європи з футзалу. На континентальній першості 2022 року наша команда у півфіналі програла Португалії (1:4), а 2023-го в півфіналі поступилася Іспанії (2:3).

Зазначимо, що Іспанія є дворазовим переможцем Євро U-19 з футзалу (2019, 2022) та фіналістом турніру 2023 року.

Нагадаємо, українські футзалісти посіли друге місце у своїй групі юнацького Євро-2025. "Синьо-жовті" розбили збірну Молдови (7:0), програли Португалії (0:4) та обіграли Італію (2:0).

Дата публікації
Кількість переглядів
268
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie