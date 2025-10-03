Юнацька збірна України з футзалу програла Іспанії в півфіналі Євро-2025

Юнацька збірна України з футзалу / © Асоціація футзалу України

Реклама

Юнацька збірна України (U-19) з футзалу програла Іспанії в півфіналі Євро-2025.

Матч у Кишиневі (Молдова) закінчився поразкою підопічних Ігоря Москвичова з рахунком 4:7 .

Огляд матчу Іспанія U-19 – Україна U-19

Буде додано незабаром.

Реклама

У фіналі іспанці зіграють з переможцем другого півфіналу, в якому позмагаються Португалія і Словенія (3 жовтня, о 20:30 за київським часом).

Фінал турніру відбудеться в неділю, 5 жовтня, о 20:30 за київським часом.

Українці втретє поспіль зупинилися за крок до фіналу юнацького чемпіонату Європи з футзалу. На континентальній першості 2022 року наша команда у півфіналі програла Португалії (1:4), а 2023-го в півфіналі поступилася Іспанії (2:3).

Зазначимо, що Іспанія є дворазовим переможцем Євро U-19 з футзалу (2019, 2022) та фіналістом турніру 2023 року.

Реклама

Нагадаємо, українські футзалісти посіли друге місце у своїй групі юнацького Євро-2025. "Синьо-жовті" розбили збірну Молдови (7:0), програли Португалії (0:4) та обіграли Італію (2:0).