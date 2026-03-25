Юнацька збірна України з перемоги стартувала в елітраунді відбору на Євро-2026

"Синьо-жовті" обіграли команду Північної Ірландії.

Максим Приходько
Збірна України U-19 з футболу

Збірна України U-19 з футболу / © УАФ

Юнацька збірна України (U-19) здолала команду Північної Ірландії (1:0) в першому матчі елітраунду відбору на чемпіонат Європи-2026 з футболу.

Єдиний гол у цьому поєдинку було забито на старті другого тайму — на 47-й хвилині зустрічі перемогу підопічним Дмитра Михайленка приніс півзахисник Олександр Сорока.

Далі на Україну U-19 чекають ще два матчі елітраунду відбору на Євро-2026. Суперниками "синьо-жовтих" стануть Казахстан U-19 (28 березня о 11:00) та Румунія U-19 (31 березня о 17:00).

Турнір у групі 5, куди потрапили Україна, Румунія, Казахстан та Північна Ірландія, від 25 до 31 березня приймає Румунія. На Євро-2026 вийде лише переможець квартету.

Фінальна стадія Євро-2026 (U-19) відбудеться від 28 червня до 11 липня в Уельсі. Жеребкування фінального турніру заплановано на 16 квітня.

Нагадаємо, перший раунд кваліфікаціїї до чемпіонату Європи-2026 збірна України U-19 завершила з трьома розгромними перемогами — над Албанією (3:0), Чорногорією (3:0) та Словаччиною (3:0).

