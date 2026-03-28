Юнацька збірна України здобула другу перемогу в елітраунді відбору до Євро-2026

Підопічні Дмитра Михайленка розгромили збірну Казахстану.

Максим Приходько
Збірна України U-19 з футболу / © УАФ

Юнацька збірна України (U-19) розбила команду Казахстану (3:0) в другому турі елітраунду відбору на чемпіонат Європи-2026 з футболу.

Цже від 30-ї хвилини зустрічі "синьо-жовті" грали в більшості — пряму червону картку у складі Казахстану заробив Шехран Калмурза.

Незадовго до перерви українці відкрили рахунок — з передачі Дмитра Богданова відзначився Владислав Тютюнов.

У другому таймі підопічні Дмитра Михайленка ще двічі вразили ворота суперника — на 71-й хвилині забив Олександр Каменський, а на 85-й хвилині Дмитро Богданов установив остаточний рахунок гри, оформивши дубль.

Зазначимо, що в першому турі елітраунду відбору до Євро-2026 (U-19) збірна України перемогла Північну Ірландію (1:0).

Наразі Україна U-19 з 6 очками очолює свою групу елітраунду відбору на Євро-2026.

Заключний матч "синьо-жовті" проведуть проти Румунії (31 березня о 17:00), яка приймає всі матчі турніру в цій групі. На Євро-2026 вийде лише переможець квартету.

Фінальна стадія Євро-2026 (U-19) відбудеться від 28 червня до 11 липня в Уельсі. Жеребкування фінального турніру заплановано на 16 квітня.

Нагадаємо, перший раунд кваліфікаціїї до чемпіонату Європи-2026 збірна України U-19 завершила з трьома розгромними перемогами — над Албанією (3:0), Чорногорією (3:0) та Словаччиною (3:0).

