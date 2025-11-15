ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
1 хв

Юнацька збірна України здобула розгромну перемогу в другому матчі відбору на Євро-2026

"Синьо-жовті" очолили свою групу кваліфікації на континентальну першість.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України U-19 з футболу

Збірна України U-19 з футболу / © УАФ

Збірна України U-19 з футболу розгромила команду Чорногорії в другому матчі кваліфікації на Євро-2026. Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь "синьо-жовтих".

Усі голи наша команда забила в першому таймі – відзначилися Богдан Редушко, Богдан Попов та Олександр Каменський.

Повне відео матчу Україна U-19 – Чорногорія U-19

Зазначимо, що в першому матчі відбору на Євро-2026 збірна України здобула розгромну перемогу над Албанією (3:0).

Після цієї перемоги збірна України (6 очок) очолила свою групу кваліфікації на континентальну першість. На другому місці йде Словаччина (3 бали, матч у запасі), замикають квартет Албанія (0, поєдинок у запасі) та Чорногорія (0).

У заключному турі збірна України 18 листопада зіграє проти Словаччини.

У кваліфікації беруть участь 52 команди, які розділені на 13 груп по чотири учасники. Господар фінальної частини, збірна Уельсу, отримав перепустку на цей турнір автоматично, а збірна Іспанії вступить у боротьбу в еліт-раунді кваліфікації.

За підсумками кваліфікаційного раунду відбору по дві найкращі команди з кожної групи, а також найкраща збірна серед тих, що посядуть треті місця, приєднаються до Іспанії в еліт-раунді. Він відбудеться навесні 2026 року й у семи групах визначить сім збірних, що складуть компанію Уельсу у фінальній частині Євро-2026 (U-19).

Дата публікації
Кількість переглядів
21
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie