Юнацька збірна України здобула розгромну перемогу в другому матчі відбору на Євро-2026

Збірна України U-19 з футболу / © УАФ

Збірна України U-19 з футболу розгромила команду Чорногорії в другому матчі кваліфікації на Євро-2026. Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь "синьо-жовтих".

Усі голи наша команда забила в першому таймі – відзначилися Богдан Редушко, Богдан Попов та Олександр Каменський.

Повне відео матчу Україна U-19 – Чорногорія U-19

Зазначимо, що в першому матчі відбору на Євро-2026 збірна України здобула розгромну перемогу над Албанією (3:0).

Після цієї перемоги збірна України (6 очок) очолила свою групу кваліфікації на континентальну першість. На другому місці йде Словаччина (3 бали, матч у запасі), замикають квартет Албанія (0, поєдинок у запасі) та Чорногорія (0).

У заключному турі збірна України 18 листопада зіграє проти Словаччини.

У кваліфікації беруть участь 52 команди, які розділені на 13 груп по чотири учасники. Господар фінальної частини, збірна Уельсу, отримав перепустку на цей турнір автоматично, а збірна Іспанії вступить у боротьбу в еліт-раунді кваліфікації.

За підсумками кваліфікаційного раунду відбору по дві найкращі команди з кожної групи, а також найкраща збірна серед тих, що посядуть треті місця, приєднаються до Іспанії в еліт-раунді. Він відбудеться навесні 2026 року й у семи групах визначить сім збірних, що складуть компанію Уельсу у фінальній частині Євро-2026 (U-19).