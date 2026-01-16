ТСН у соціальних мережах

Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Проспорт
55
5 хв

Юрій Вірт у подкасті Дениса Бойка: запрошення до "Карпат", перша ЛЧ "Шахтаря", прощання з "Вересом"

Дивіться новий випуск YouTube-шоу Дениса Бойка, гостем якого став видатний український воротар і тренер Юрій Вірт.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Денис Бойко та Юрій Вірт

У новому випуску YouTube-шоу Дениса Бойка – легендарний український воротар й екстренер багатьох українських клубів Юрій Вірт. У інтерв'ю – про зірвання контракту з "Карпатами", переїзд до Донецька і роботу тренера.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

"Літо футбол, зима хокей": світанок кар'єри

Захоплення футболом для Юрія Вірта починалося з дитячого майданчика біля батьківського дому. У 4-му класі спробував себе в львівській ДЮСШ, але згодом почав тренуватися у філії "Карпат", а згодом – і у школі клубу.

"Коли був у філіалі, грав більше в полі. Потім вирішив стати на ворота"

Після закінчення футбольної академії "Карпати", 1992 року Юрій приєднався до стрийського ФК "Скала", який тоді дебютував у Першій лізі чемпіонату України. Згадує, що грав у команді з Степаном Юрчишином, якого вважав найсильнішим львівським футболістом. 

"Тоді була дуже сильна команда в Стрию. Вона тільки сформувалася і всі гравці за рік перейшли до Прем'єр-ліги. Ми обіграли "Ниву" Вінниця, обіграли 2:1 луганську "Зорю-МАЛС", потім повернулися й зіграли 1:1 з київським "Динамо". Всі були шоковані"

Нездійснений трансфер до "Карпат"

1995 року Юрій Вірт отримав пропозицію від тренера ФК "Карпати" Мирона Маркевича, але тоді контракт не підписали, адже Маркевич пішов з клубу, а новий тренер зробив ставку на інших воротарів. 

"Я тоді виходжу й сльози просто течуть. Я не знав, що робити"

У підсумку Вірт долучився до команди ФК "Львів", яка виступала в Першій лізі. Ділиться, що цей клуб подарував йому цінний досвід і задоволення від гри.

"Завдання було награвати футболістів і продавати до Прем'єр-ліги (тоді ще Вищої ліги – ред.). У команді були або старші, або дуже молоді гравці й ми просто отримували задоволення від гри. Програли та й програли – ніхто не парився: ми знали, що виграємо наступні матчі"

Донецькі "Металург" і "Шахтар"

Відігравши два роки у ФК "Львів", Юрій Вірт готувався до переходу до полтавської "Ворскли", але отримав дзвінок з "Металурга". Сміється:

"Він почав фінансами вантажити, я кажу "Я вже у вас"

Воротар поділився сумою, за яку погодився змінити клуб, розповів про переїзд й адаптацію в Донецьку, який згодом почав вважати домом, і успіхи команди.

"Дуже багато нових футболістів було. Шкода, що команда протрималася всього півтора року. Ми посіли шосте місце у Вищій лізі: жартували, що тому, що вже звикли до місцевого повітря, а гості-футболісти – ні"

1999 року в "Металурзі" почалися проблеми з фінансуванням, а Юрія Вірта попередили, що ним зацікавився донецький "Шахтар".

"Мені кажуть: "Юро, їдуть 3-4 камери, які будуть аналізувати твою гру". Краще б не казали"

Наприкінці сезону воротар підписав 3-річний контракт з ФК "Шахтар". У подкасті розповів про свій перший трофей – Кубок України, матч проти "Динамо", паузу в грі через хворобу й чи розглядав колись перспективу гри за кордоном.

"Ледь не потекли сльози": збірна України з футболу

За національну збірну України Юрій Вірт провів дві гри на позиції воротаря 2001 року: першу проти Білорусі, другу – проти Вірменії. Ділиться історією, як туди потрапив:

"Спершу мене не викликали до збірної. Був викликаний Шовковський, Воробйов і хтось з "Динамо". А потім телефонують і кажуть "Юро, лети до збірної"

Також, Вірт поділився враженнями про рівень сучасної національної збірної: 

"Топ, шикарно. Кого хочеш можна виставляти. Ти тренуєшся шість днів для того, щоб на сьомий день грати"

Далі був 5-річний контракт з "Металургом". Воротар розповів про найбільш топових і найбільш непрофесійних гравців, які приїжджали до клубу у той час й іноземних тренерів. 

Повернення до "Шахтаря" і початок тренерства

Ігри "Металурга" відвідував тодішній тренер "Шахтаря" Мірча Луческу, який запросив Юрія Вірта змінити клуб. У підсумку воротар провів за "гірників" 5 років, до завершення кар'єри футболіста 2012-го. Щоправда, за весь час зіграв всього два матчі. 

"Коли я підписував контракт, мені сказали, що я йду як тренер-гравець, я повинен направляти молодь і страхувати воротарів"

Також Вірт згадав про систему бонусів, коли гравці, навіть не виходячи на поле, отримували кошти за перемогу, й перехід до тренерства.

"Запросили до Ліги U-19 тренером воротарів. Рік там працював, потім був у Мірчі на стажуванні, був на тренуваннях "Арсенала" й "Сіті", а потім – головним тренером "Вереса"

Щоправда, каже: не все було легко: "Через два тури звільняюся. Під час сезону були нюанси: вони хотіли завести своїх людей, а я сказав "Ні". Я знав хто і що про мене говорить, хоч за столом співали дифірамби"

З останнього: розрив з футбольним клубом "Нива"

Наприкінці 2025 року Юрій Вірт припинив співпрацю з ФК "Нива" (Тернопіль), яку тренував від вересня 2024 року. У подкасті розповів про причини такого рішення:

"У нас була зустріч з президентом і вирішили, що так буде краще для обох сторін"

Разом з тим додає: було приємно працювати з клубом, хоч і не без нюансів. 

Перспективи нової роботи Вірт поки не розкриває: каже, що мав у Києві зустріч з одним із клубів, але буде розповідати про це вже коли підпише контракт. Крім того, тренер розвіяв чутки про співпрацю з "Фенікс-Маріуполь": "Це все вигадки".

Також говорили про медійний футбол, нюанси знімань серіалу "Футболіст", чемпіонство в Першій лізі з "Вересом", хто в клубі був проти Юрія Вірта і як тренер врешті розірвав контракт.

"Взагалі не було умов. Не було можливостей проводити тренування, але був класний колектив. Найважливіше це ставлення футболістів до тренувального процесу і гри. Вони виходили і дуже гарно працювали, тому, я думаю, справедливо закрили цю Першу лігу".

Нагадаємо, що інтерв'ю з Юрієм Віртом вийшло на YouTube-каналі проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер збірної України Денис Бойко. У подкастах – глибокі розмови із тими, хто творить історію українського спорту.

Гостями шоу вже були Олексій Паламарчук, Владислав Ващук, Андрій Ярмоленко та інші. Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.

55
