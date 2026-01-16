Юрій Вірт у подкасті Дениса Бойка: запрошення до "Карпат", перша ЛЧ "Шахтаря", прощання з "Вересом"

Денис Бойко та Юрій Вірт

У новому випуску YouTube-шоу Дениса Бойка – легендарний український воротар й екстренер багатьох українських клубів Юрій Вірт. У інтерв'ю – про зірвання контракту з "Карпатами", переїзд до Донецька і роботу тренера.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

"Літо – футбол, зима – хокей": світанок кар'єри

Захоплення футболом для Юрія Вірта починалося з дитячого майданчика біля батьківського дому. У 4-му класі спробував себе в львівській ДЮСШ, але згодом почав тренуватися у філії "Карпат", а згодом – і у школі клубу.

"Коли був у філіалі, грав більше в полі. Потім вирішив стати на ворота"

Після закінчення футбольної академії "Карпати", 1992 року Юрій приєднався до стрийського ФК "Скала", який тоді дебютував у Першій лізі чемпіонату України. Згадує, що грав у команді з Степаном Юрчишином, якого вважав найсильнішим львівським футболістом.

"Тоді була дуже сильна команда в Стрию. Вона тільки сформувалася і всі гравці за рік перейшли до Прем'єр-ліги. Ми обіграли "Ниву" Вінниця, обіграли 2:1 луганську "Зорю-МАЛС", потім повернулися й зіграли 1:1 з київським "Динамо". Всі були шоковані"

Нездійснений трансфер до "Карпат"

1995 року Юрій Вірт отримав пропозицію від тренера ФК "Карпати" Мирона Маркевича, але тоді контракт не підписали, адже Маркевич пішов з клубу, а новий тренер зробив ставку на інших воротарів.

"Я тоді виходжу й сльози просто течуть. Я не знав, що робити"

У підсумку Вірт долучився до команди ФК "Львів", яка виступала в Першій лізі. Ділиться, що цей клуб подарував йому цінний досвід і задоволення від гри.

"Завдання було награвати футболістів і продавати до Прем'єр-ліги (тоді ще Вищої ліги – ред.). У команді були або старші, або дуже молоді гравці й ми просто отримували задоволення від гри. Програли та й програли – ніхто не парився: ми знали, що виграємо наступні матчі"

Донецькі "Металург" і "Шахтар"

Відігравши два роки у ФК "Львів", Юрій Вірт готувався до переходу до полтавської "Ворскли", але отримав дзвінок з "Металурга". Сміється:

"Він почав фінансами вантажити, я кажу "Я вже у вас"

Воротар поділився сумою, за яку погодився змінити клуб, розповів про переїзд й адаптацію в Донецьку, який згодом почав вважати домом, і успіхи команди.

"Дуже багато нових футболістів було. Шкода, що команда протрималася всього півтора року. Ми посіли шосте місце у Вищій лізі: жартували, що тому, що вже звикли до місцевого повітря, а гості-футболісти – ні"

1999 року в "Металурзі" почалися проблеми з фінансуванням, а Юрія Вірта попередили, що ним зацікавився донецький "Шахтар".

"Мені кажуть: "Юро, їдуть 3-4 камери, які будуть аналізувати твою гру". Краще б не казали"

Наприкінці сезону воротар підписав 3-річний контракт з ФК "Шахтар". У подкасті розповів про свій перший трофей – Кубок України, матч проти "Динамо", паузу в грі через хворобу й чи розглядав колись перспективу гри за кордоном.

"Ледь не потекли сльози": збірна України з футболу

За національну збірну України Юрій Вірт провів дві гри на позиції воротаря 2001 року: першу проти Білорусі, другу – проти Вірменії. Ділиться історією, як туди потрапив:

"Спершу мене не викликали до збірної. Був викликаний Шовковський, Воробйов і хтось з "Динамо". А потім телефонують і кажуть "Юро, лети до збірної"

Також, Вірт поділився враженнями про рівень сучасної національної збірної:

"Топ, шикарно. Кого хочеш можна виставляти. Ти тренуєшся шість днів для того, щоб на сьомий день грати"

Далі був 5-річний контракт з "Металургом". Воротар розповів про найбільш топових і найбільш непрофесійних гравців, які приїжджали до клубу у той час й іноземних тренерів.

Повернення до "Шахтаря" і початок тренерства

Ігри "Металурга" відвідував тодішній тренер "Шахтаря" Мірча Луческу, який запросив Юрія Вірта змінити клуб. У підсумку воротар провів за "гірників" 5 років, до завершення кар'єри футболіста 2012-го. Щоправда, за весь час зіграв всього два матчі.

"Коли я підписував контракт, мені сказали, що я йду як тренер-гравець, я повинен направляти молодь і страхувати воротарів"

Також Вірт згадав про систему бонусів, коли гравці, навіть не виходячи на поле, отримували кошти за перемогу, й перехід до тренерства.

"Запросили до Ліги U-19 тренером воротарів. Рік там працював, потім був у Мірчі на стажуванні, був на тренуваннях "Арсенала" й "Сіті", а потім – головним тренером "Вереса"

Щоправда, каже: не все було легко: "Через два тури звільняюся. Під час сезону були нюанси: вони хотіли завести своїх людей, а я сказав "Ні". Я знав хто і що про мене говорить, хоч за столом співали дифірамби"

З останнього: розрив з футбольним клубом "Нива"

Наприкінці 2025 року Юрій Вірт припинив співпрацю з ФК "Нива" (Тернопіль), яку тренував від вересня 2024 року. У подкасті розповів про причини такого рішення:

"У нас була зустріч з президентом і вирішили, що так буде краще для обох сторін"

Разом з тим додає: було приємно працювати з клубом, хоч і не без нюансів.

Перспективи нової роботи Вірт поки не розкриває: каже, що мав у Києві зустріч з одним із клубів, але буде розповідати про це вже коли підпише контракт. Крім того, тренер розвіяв чутки про співпрацю з "Фенікс-Маріуполь": "Це все вигадки".

Також говорили про медійний футбол, нюанси знімань серіалу "Футболіст", чемпіонство в Першій лізі з "Вересом", хто в клубі був проти Юрія Вірта і як тренер врешті розірвав контракт.

"Взагалі не було умов. Не було можливостей проводити тренування, але був класний колектив. Найважливіше це ставлення футболістів до тренувального процесу і гри. Вони виходили і дуже гарно працювали, тому, я думаю, справедливо закрили цю Першу лігу".

Нагадаємо, що інтерв'ю з Юрієм Віртом вийшло на YouTube-каналі проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер збірної України Денис Бойко. У подкастах – глибокі розмови із тими, хто творить історію українського спорту.