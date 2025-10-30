ТСН у соціальних мережах

"Ювентус" оголосив про призначення нового головного тренера

Туринський клуб очолив Лучано Спаллетті.

Максим Приходько
Лучано Спаллетті

Лучано Спаллетті / © Associated Press

Туринський "Ювентус" оголосив про призначення Лучано Спаллетті новим головним тренером команди.

66-річний італійський фахівець підписав з "б'янконері" контракт терміном до червня 2026 року, повідомляється на офіційному сайті клубу.

На посаді коуча "Старої синьйори" він змінив Ігоря Тудора, якого нещодавно було звільнено на тлі невдалих результатів.

Останнім місцем роботи Спаллетті була збірна Італії, яку він залишив цього року. До цього фахівець працював у "Наполі", з яким виграв Серію А, а також "Інтері" та "Ромі".

Наразі "Ювентус" перебуває на 7-му місці в Серії А, маючи 15 очок після дев'яти зіграних турів. Також туринський клуб йде на 25-му місці після трьох турів Ліги чемпіонів, набравши 2 бали.

Наступний матч туринці зіграють 1 листопада на виїзді проти "Кремонезе" у чемпіонаті Італії.

