"Ювентус" розбив колишню команду Реброва та Ярмоленка на Клубному чемпіонаті світу-2025 (відео)

"Аль-Айн" – "Ювентус" / © Associated Press

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Італійський "Ювентус" розгромив еміратський "Аль-Айн" у матчі першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Ауді Філд" у Вашингтоні завершився з рахунком 0:5 .

Ще в першому таймі "Стара синьйора" чотири рази вразила ворота суперника. Дубль оформив Рандаль Коло Муані, по голу забили Фрасішку Консейсау та Кенан Їлдиз.

У другому таймі Консейсау вдруге відзначився результативними ударом, таким чином також завершивши гру з дублем.

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Зазначимо, що "Аль-Айн" – колишній клуб головного тренера збірної України Сергія Реброва, який український фахівець очолюв від 2021 до 2023 року. У сезоні-2022/23 за команду з ОАЕ грав український вінгер Андрія Ярмоленко, який зараз виступає за київське "Динамо".

Огляд матчу "Аль-Айн" – "Ювентус"

В іншому матчі стартового туру групи G англійський "Манчестер Сіті" переміг марокканський "Відад" з рахунком 2:0.

У другому турі цього квартету "Ювентус" 22 червня зіграє з "Відадом", тоді як "Аль-Айн" 23 червня протистоятиме "Манчестер Сіті".

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Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюватимуться після зіграних поєдинків.