- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 275
- Час на прочитання
- 1 хв
"Ювентус" розбив колишню команду Реброва та Ярмоленка на Клубному чемпіонаті світу-2025 (відео)
Туринці забили п'ять м'ячів без відповіді у ворота представника ОАЕ.
Італійський "Ювентус" розгромив еміратський "Аль-Айн" у матчі першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Ауді Філд" у Вашингтоні завершився з рахунком 0:5.
Ще в першому таймі "Стара синьйора" чотири рази вразила ворота суперника. Дубль оформив Рандаль Коло Муані, по голу забили Фрасішку Консейсау та Кенан Їлдиз.
У другому таймі Консейсау вдруге відзначився результативними ударом, таким чином також завершивши гру з дублем.
Зазначимо, що "Аль-Айн" – колишній клуб головного тренера збірної України Сергія Реброва, який український фахівець очолюв від 2021 до 2023 року. У сезоні-2022/23 за команду з ОАЕ грав український вінгер Андрія Ярмоленко, який зараз виступає за київське "Динамо".
Огляд матчу "Аль-Айн" – "Ювентус"
В іншому матчі стартового туру групи G англійський "Манчестер Сіті" переміг марокканський "Відад" з рахунком 2:0.
У другому турі цього квартету "Ювентус" 22 червня зіграє з "Відадом", тоді як "Аль-Айн" 23 червня протистоятиме "Манчестер Сіті".
На нашому сайті доступний повний розклад і результати всіх матчі Клубного чемпіонату світу-2025.
Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюватимуться після зіграних поєдинків.