"Ювентус" здобув другу розгромну перемогу на Клубному чемпіонаті світу-2025 (відео)

"Ювентус" / © Associated Press

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Італійський "Ювентус" розгромив марокканський "Відад" у матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Лінкольн Файненшал Філд" у Філадельфії завершився з рахунком 4:1 .

Уже на 6-й хвилині зустрічі автоголом відзначився захисник марокканського колективу Абдельмунаїм Бутуїль.

На 16-й хвилині перевагу туринців зміцнив Кенан Їлдиз. На 25-й хвилині "Відад" скоротив відставання зусиллями Тембінкосі Лорча.

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Але в другому таймі "Стара синьйора" довела справу до розгрому. На 69-й хвилині дубль оформив Їлдиз, а крапку в матчі на 90+4-й хвилині поставив Душан Влахович, реалізувавши пенальті.

Огляд матчу "Ювентус" – "Відад"

Для "Ювентуса" це вже друга розгромна перемога на Клубному чемпіонаті світу-2025. У першому турі "б'янконері" розбили еміратський "Аль-Айн" (5:0), а "Відад" програв англійському "Манчестер Сіті" (0:2).

Матч 2-го туру цього квартету між "Манчестер Сіті" та "Аль-Айном" відбудеться 23 червня, початок – о 04:00 за київським часом.

У заключному турі 26 червня "Ювентус" зіграє з "Манчестер Сіті", а "Відад" позмагається з "Аль-Айном". До плейоф з групи вийдуть дві найкращі команди.

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На нашому сайті доступний повний розклад і результати всіх матчі Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюються після зіграних поєдинків.

Раніше повідомлялося, хто вже вийшов до плейоф Клубного чемпіонату світу-2025.