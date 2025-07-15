Іван Петряк у подкасті Дениса Бойка: про дебют на "Донбас Арені", стосунки з "Шахтарем", футбольні факапи

Денис Бойко та Іван Петряк

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У новому випуску YouTube-шоу Дениса Бойка Іван Петряк поділився своїм футбольним шляхом – від дитячої ліги до "Шахтаря", розповів про гру в Угорщині, операцію на мозку й шолом за 2 тисячі доларів, психологічні труднощі під час повномасштабної війни, повернення в Україну й пошук нової команди.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

Футбольний дебют

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У спорті Іван Петряк з дитинства, підлітком навчався в Олімпійському коледжі імені Івана Піддубного в Києві й грав у Дитячо-юнацькій футбольній лізі України.

"Тато купив мені футболку Пауло Мальдіні, вона була по гомілку, як у халаті ходив. У всіх були базові футболки: Фігу, Зідан, Рауль, Бекхем, Шева. Так і прижилась кличка Мальдіні".

Перший футбольний перегляд був невдалий, але йому запропонували спробувати себе в "дублі" луганської "Зорі". За два тижні тренувань 17-річний Іван підписав свій перший професійний контракт.

2012 року спортсменові вперше вдалось зіграти на "Донбас Арені" у матчі "Шахтар" – "Зоря", що став його дебютом у вищій лізі. Іван каже, що цей стадіон був найкращим у світі.

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"Мене взяли до першої команди, я потренувався півтора дня, і сказали, що я проходжу до заявки на матч з "Шахтарем" у Донецьку. Я такого ніколи не бачив! Я зайшов до роздягальні й подумав, що не туди потрапив. А перед грою, як виходиш на стадіон, ти розумієш, що прожив це життя".

Шолом за 2 тисячі доларів

На одному з виїзних матчів в Києві через сильну спеку Іванові стало погано. Під час обстеження МРТ показало, що у хлопця з народження дві кісти в головному мозку, які необхідно оперувати. За пів року реабілітації, спортсмен поступово готувався повернутись на поле.

"Лікарі сказали, що без шолома не можна, бо операція була дуже складна. Для шолома треба було зробити силіконову форму, я з цим "відром" сидів, аби вона застигла. Ледве зняли. Я думав, що за неї заплатить команда, бо за маску хотіли 2 тисячі доларів. Я дав 500 доларів, а зарплата була 600 доларів".

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Іванові зробили карбоновий шолом з номером "34", який більше був схожий на каску, аніж на шолом для футболу, й чекали на оплату ще 1 500 доларів. Коштів бракувало, тому спортсмен зателефонував головному тренерові, аби позичити грошей.

"Він сказав нікому нічого не платити, це аферисти, бо мене ніхто з таким шоломом не допустить на матч. Це ж можна голову комусь знести, якщо боротись. Так я ті 1 500 доларів і не віддав, а мої 500 доларів ніхто не повернув. Так від шолому залишилось лише фото".

"Я пішов туди, де давали більше грошей": робота в Угорщині

Улітку 2018 року Іван став гравцем угорського "Ференцвароша" на правах оренди з донецького "Шахтаря".

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"В Угорщині 9 мільйонів мешканців, 3 з них – фанати “Ференцвароша”. Вони там дуже потужні, жесть. Ми коли грали дербі, ти тільки спробуй програти, додому можна не їхати, а якщо виграєш – на руках понесуть. Ну клас!"

Будучи в оренді у клубі "Ференцварош", Іван спілкувався з головним тренером про те, що йому уже набридла співпраця в форматі оренди, хочеться стабільності та стати частиною основного складу. Паралельно з цим, Іван вів переговори з клубом "Фегервар" – прямим конкурентом "Ференцвароша" у чемпіонаті.

"Вони зловили мене під під'їздом і ми підписали контракт на 4 роки в мене вдома. "Фегервар" і "Ференцварош" – це прямі конкуренти, як "Динамо" і "Шахтар". Наступного дня після підписання вони заплатили за трансфер "Шахтарю".

Після того, як усі сторони дізнались про підписання нової угоди, Івану та його сім'ї погрожували. Спортсмен ділиться, що боявся, бо угорські ультраси його переслідували.

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"Тиждень завмер": про те, як велика війна все змінила

На початку повномасштабного вторгнення Іван з дружиною й двома синами уже кілька років мешкали в Угорщині. Вони прихистили родичів і біженців з України, тоді певний час у помешканні спортсмена жило 13 людей, яким згодом спортсмен орендував домівку кілька місяців.

"Я не міг тренуватись. Я не міг спати, почав пити вино майже щодня. Я почав запивати цю образу, гіркоту, тривогу, безпорадність".

У лютому 2022 року в угорському "Фегерварі" грало четверто українців. Іван каже, що одразу відчув підтримку клубу, ставлення змінилось.

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Іван із сім'єю повернулись до України, бо йому зателефонували з "Шахтаря" й запропонували новий контракт. Це було складне рішення, але гарні умови та 4 роки нового контракту вдома переконали спортсмена повернутись до України.

"Я 100% не мав рацію": про суперечку на полі

Частиною клубу "Чорноморець" Іван став на правах оренди з "Шахтаря" в серпні 2024 року. З кожним місяцем ставало все складніше грати й залишатись зібраним, адже часті невдачі "прибивали".

"Колектив там був потужний, справді класні пацани. Ми грали, але не було поставленої гри, не було розуміння один одного на полі. Люди постійно мінялись, під'їжджали".

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Вирішальною для кар'єри спортсмена в цьому клубі стала сутичка з арбітром на матчі 15-го туру проти "Олександрії". Тоді команда програла з рахунком 0:3, а Іван отримав червону картку за поштовх рефері й неспроможність швидко опанувати себе, адже продовжував доводити свою думку на полі.

"Я одразу розумів, що я не маю рацію, але я не жалкую про це. Я розумію, що я підставив команду, ми розмовляли з Бодьою (ред. – футболіст "Чорноморця" Богдан Бутко, якого за кілька хвилин на тому ж матчі відсторонили від гри) про те, що підставили хлопців, що соромно. За це я тоді поніс покарання: три гри дали, як дядьку".

Період очікування: "В мене основне завдання – себе не обманювати"

Сьогодні Іван Петряк є лівим вінгером "Шахтаря", тренується у складі юнацької команди та шукає собі новий клуб для оренди чи переходу, адже не має постійної ігрової практики.

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"Зараз спілкуємось, все залежить від команди, від "Шахтаря". Я мало що вирішую. В тебе є контракт, в тебе є сім'я, я це не приховую. Всі, хто хоч три рази по м'ячу попали, це розуміють. Складно робити вибір на користь коштів. Мені уже 31 рік, розумієш ситуації в командах. Якби мені було двадцять, не було сім'ї, то я б уже подякував і шукав інше. Тут ситуація інша".

Спортсмен пояснює, що через війну українцям набагато складніше підтримувати своє ментальне здоров'я, вести бізнес, виконувати рутинні речі. Це також стосується і рівня українського футболу, який погіршується від початку повномасштабного вторгнення. Іван радить керівникам клубів і відповідальним за молоді таланти більше сприяти дитячому футболу, підтримувати юнаків і збільшувати фінансування для дитячих тренерів.

Нагадаємо, що інтерв'ю з Іваном Петряком вийшло на YouTube-каналі нового проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер "Динамо", "Дніпра" й збірної України Денис Бойко. Це майданчик для глибоких розмов із тими, хто творить історію українського спорту.

Гостями шоу вже були Андрій Ярмоленко , Микола Морозюк й Сергій Кривцов . Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.

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