Із бразильськими новачками, але без Коноплянки: "Шахтар" вирушив на перший збір до Туреччини

Давід Нерес і Вінісіус Тобіас разом з "гірниками" готуватимуться до весняної частини сезону.
Донецький "Шахтар" полетів на перший навчально-тренувальний збір, який команда Роберто Де Дзербі проведе в Туреччині.
Італійський керманич "гірників" взяв із собою 27 футболістів. Серед тих, хто полетів у складі команди, є зимові новачки "помаранчево-чорних" - бразильці Давід Нерес і Вінісіус Тобіас.
Зазначимо, що збір пропустять травмовані Лассіна Траоре, Сергій Кривцов та Манор Соломон. Також у списку не виявилося Євгена Коноплянки.
Водночас разом з "гірниками" на збір полетів центральний захисник з юнацької команди Мар'ян Фаріна.
Склад "Шахтаря" на перший турецький збір:
Воротарі: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін
Захисники: Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар, Фаріна, Вінісіус Тобіас
Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрік, Судаков, Педріньйо, Нерес
Форварди: Мораєс, Сікан, Фернандо
- "Шахтар" завершив осінню частину УПЛ лідером турнірної таблиці. "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали.
- У першому матчі після зимової паузи підопічні Роберто Де Дзербі 26 лютого в Харкові зіграють з "Металістом 1925".
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