Із бразильськими новачками, але без Коноплянки: "Шахтар" вирушив на перший збір до Туреччини

Із бразильськими новачками, але без Коноплянки: "Шахтар" вирушив на перший збір до Туреччини

Давід Нерес і Вінісіус Тобіас разом з "гірниками" готуватимуться до весняної частини сезону.

Донецький "Шахтар" полетів на перший навчально-тренувальний збір, який команда Роберто Де Дзербі проведе в Туреччині.

Італійський керманич "гірників" взяв із собою 27 футболістів. Серед тих, хто полетів у складі команди, є зимові новачки "помаранчево-чорних" - бразильці Давід Нерес і Вінісіус Тобіас.

Зазначимо, що збір пропустять травмовані Лассіна Траоре, Сергій Кривцов та Манор Соломон. Також у списку не виявилося Євгена Коноплянки.

Водночас разом з "гірниками" на збір полетів центральний захисник з юнацької команди Мар'ян Фаріна.

Склад "Шахтаря" на перший турецький збір:

Воротарі: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін

Захисники: Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар, Фаріна, Вінісіус Тобіас

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрік, Судаков, Педріньйо, Нерес

Форварди: Мораєс, Сікан, Фернандо

"Шахтар" завершив осінню частину УПЛ лідером турнірної таблиці . "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали.

. "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали. У першому матчі після зимової паузи підопічні Роберто Де Дзербі 26 лютого в Харкові зіграють з "Металістом 1925".

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