Із Бущаном у воротах: збірна України назвала стартовий склад на товариський матч проти Польщі

Став відомий стартовий склад збірної України на товариський матч з Польщею, який відбудеться у п'ятницю, 7 червня, на Національному стадіоні у Варшаві.

Україна: Бущан, Миколенко, Бондар, Таловєров, Тимчик, Сидорчук, Малиновський, Зубков, Ярмоленко, Судаков, Довбик

Запасні: Лунін, Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Сваток, Забарний, Конопля, Степаненко, Бражко, Шапаренко, Зінченко, Мудрик, Циганков, Яремчук, Ванат

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Польща – Україна доступна на нашому сайті.

Для "синьо-жовтих" це буде другий із трьох спарингів у рамках підготовки до Євро-2024. У першому контрольному матчі збірна України 3 червня у Нюрнберзі зіграла внічию з Німеччиною (0:0).

Додамо, що в останньому товариському поєдинку перед чемпіонатом Європи збірна України 11 червня зустрінеться з Молдовою у Кишиневі. Своєю чергою, поляки 10 червня у Варшаві проведуть спаринг із Туреччиною.

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на континентальній першості зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Польська команда позмагається у квартеті D проти Нідерландів, Австрії та Франції.

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