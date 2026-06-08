Із чемпіоном НБА: оголошено склад збірної України з баскетболу на матчі відбору ЧС-2027

Святослав Михайлюк / © Associated Press

Реклама

Збірна України з баскетболу оголосила склад на заключні матчі основного раунду кваліфікації до чемпіонату світу-2027 проти Грузії та Данії.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

До національної команди повертається баскетболіст "Юти Джаз" Святослав Михайлюк, який востаннє грав за збірну ще на Євробаскеті-2022.

Реклама

Зазначимо, що у сезоні-2023/24 Михайлюк уперше в кар'єрі став чемпіоном НБА, вигравши титул разом з "Бостон Селтікс".

Михайлюк став другим українцем в історії, який здобув титул чемпіона НБА. Раніше це вдавалося лише Станіславу Медведенку, який двічі ставав чемпіоном (2001, 2002) у складі "Лос-Анджелес Лейкерс".

Склад збірна України з баскетболу: Олександр Ковляр, Денис Лукашов, Святослав Михайлюк, Єгор Сушкін, Ілля Тиртишник, Іван Ткаченко, Андрій Войналович, Олександр Кобзистий, Данііл Шеліст, В'ячеслав Бобров, Артем Ковальов, Дмитро Скапінцев, Максим Кличко, Данііл Сипало.

Збірна України 19 червня розпочне підготовку до заключних матчів першого етапу кваліфікації ЧС-2027. Підопічні Айнарса Багатскіса 25 червня зіграють товариський матч проти Анголи, а 28 червня проведуть контрольний поєдинок проти Литви.

Реклама

Матчі відбору до ЧС-2027 проти Грузії та Данії "синьо-жовті" зіграють 2 та 5 липня відповідно.

Після чотирьох турів збірна України з 6 очками посідає третє місце у групі А.

У перших двох матчах основного раунду відбору до ЧС-2027 наша команда перемогла Грузію (92:79) та обіграла Данію (88:71), а потім двічі програла Іспанії (66:86, 64:78).

Турнірна таблиця групи А

1. Іспанія — 8 очок (4 матчі)

Реклама

2. Грузія — 6 очок (4)

3. Україна — 6 очок (4)

4. Данія — 4 очки (4)

Три найкращі команди групи А вийдуть до другого етапу відбору, де сформують об'єднану групу з трьома найкращими збірними квартету B (Португалія, Чорногорія, Греція та Румунія) і розіграють три путівки на світову першість.

Реклама

Водночас результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі, збережуться.

Матчі другого етапу стартують у серпні 2026 року, а завершаться — у березні 2027-го.

Чемпіонат світу за участю 32 команд відбудеться у серпні–вересні 2027 року в Катарі.

Новини партнерів