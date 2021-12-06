Із чотирма форвардами: "Динамо" оголосило заявку на "прощальний" матч Ліги чемпіонів-2021/22

Для "біло-синіх" це буде остання єврокубкова дуель цього сезону.

Стала відома заявка київського "Динамо" на завершальний, шостий, тур групової стадії Ліги чемпіонів-2021/22.

Зазначимо, що в цьому турі чинний чемпіон України зустрінеться на виїзді з португальською "Бенфікою", за яку виступає українець Роман Яремчук. Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", до Португалії тренерський штаб на чолі з Мірчею Луческу взяв 23 виконаців.

Так, у літаку до Лісабону не знайшлося місця для польського захисника - Томаша Кендзьори. Натомість, одразу чотири нападники заявлені на цю дуель.

До вашої уваги повний склад "Динамо" :

Воротарі: Бойко, Бущан.

Захисники: Забарний, Караваєв, Миколенко, Сирота, Тимчик, Шабанов.

Півзахисники: Андрієвський, Антюх, Буяльський, Вітіньо, де Пена, Лєднєв, Вербич, Сидорчук, Циганков, Шапаренко, Шепелєв.

Форварди: Гармаш, Кулач, Рамірес, Шкурін.

Разом із першою командою до Лісабона вирушив і юнацький склад українського клубу, який проведе зустріч із однолітками з "Бенфіки" в рамках Юнацької Ліги УЄФА (8 грудня о 14:00, прим.). Підопічні Ігоря Костюка вже достроково забронювали собі місце в плейоф турніру та поборються з "орлами" за підсумкову першу позицію в групі.

Поєдинок "Бенфіка" - "Динамо" розпочнеться 8-го грудня о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї гри;

Для столичного колективу матч із португальцями не має жодного турнірного значення, адже вони вже точно будуть останніми в квартеті. Таким чином, "Динамо" залишається без єврокубкової весни. Після п'яти зіграних матчів у групі в активі "Динамо" лише один набраний пункт;

"Бенфіка", своєю чергою, має п'ять балів та йде третьою. У разі перемоги над киянами та невиграшу "Барселони" в паралельній виїзній дуелі з мюнхенською "Баварією", саме португальці вийдуть до 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи;

У Києві "Динамо" та "Бенфіка" розписали безгольову нічию, а головний арбітр за допомогою VAR скасував забитий м'яч киян на останніх хвилинах.

Читайте також:

"Бенфіка" зазнала поразки в дербі перед доленосною грою в ЛЧ із "Динамо"

Матч "Баварія" — "Барселона" та ще три поєдинки Ліги чемпіонів пройдуть без глядачів

Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до плейоф