Із Циганковим у загальній групі: збірна України провела тренування напередодні матчу з боснійцями

Збірна України провела тренування напередодні півфінального матчу плейоф відбору до Євро-2024 проти національної команди Боснії та Герцеговини.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, в офіційному тренуванні взяли участь усі 28 гравців, включаючи Віктора Циганкова, чия участь у поєдинку з боснійцями була під питанням через травму.

В основній частині вечірньої сесії увагу було приділено безпосередній підготовці до завтрашнього матчу: награванню комбінацій із помітною ротацією виконавців. До заявки на зустріч потраплять 23 гравці, імена яких стануть відомі в день поєдинку.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться у четвер, 21 березня, в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Боснія і Герцеговина – Україна доступна на нашому сайті.

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Якщо збірна України переможе боснійців, то 26 березня в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав" зіграє вирішальний матч за вихід на чемпіонат Європи проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

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Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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