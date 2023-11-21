Із дебютанткою: жіноча збірна України з біатлону оголосила склад на перший етап сезону Кубка світу

Стартовий етап Кубка світу-2023/24 з біатлону розпочнеться 25 листопада у шведському Естерсунді.

Стало відомо, в якому складі жіноча збірна України з біатлону виступить на першому етапі Кубка світу сезону-2023/24.

Як повідомив тренер команди Микола Зоц у коментарі для Суспільне Спорт, до складу української збірної увійшли Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Дар'я Блашко та Любов Кип'яченкова.

Зазначимо, що для Дмитренко це буде дебют на рівні Кубка світу. Минулого сезону вона стала третьою на етапі Кубка IBU в жіночому спринті у Кенморі.

Лідерка команди Юлія Джима пропустить стартовий етап Кубка світу через хворобу та небажання тренерського штабу форсувати її повернення.

Старт сезону Кубка світу у складі збірної України вперше за чотири роки пропускатиме Олена Білосюк (Підгрушна). Олімпійська чемпіонка Ігор-2014 у Сочі розпочне змагальний рік на Кубку IBU.

Склад жіночої збірної України з біатлону на перший етап Кубка IBU: Ксенія Приходько, Олександра Меркушина, Олена Городна, Юлія Городна та Олена Білосюк.

Перший етап Кубка світу-2023/24 з біатлону розпочнеться в суботу, 25 листопада, у шведському Естерсунді. А стартові гонки Кубка IBU – в четвер, 30 листопада.

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з біатлону назвала склад на перший етап Кубка світу-2023/24.

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