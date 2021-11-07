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"Із дитинства за "Дженоа": реакція соцмереж на призначення Шевченка керманичем італійського клубу

"Із дитинства за "Дженоа": реакція соцмереж на призначення Шевченка керманичем італійського клубу

УАФ

Фанати бажають українцю успіхів на тренерському містку "грифонів".

7 листопада Андрій Шевченко був призначений новим головним тренером італійського "Дженоа". Український фахівець підписав з "грифонами" контракт до 30 червня 2024 року.

За неофіційною інформацією, зарплата українця в італійському клубі складе 1,8 мільйона євро на рік без урахування бонусів.

ТСН Проспорт зібрав реакцію корстувачів соцмереж на призначення Шевченка в клуб Серії А. Як українські, так й італійські фанати раді поверненню Андрія на Апенніни та вірять, що 45-річний фахівець досягне успіхів на новому місці роботи.

6 листопада "Дженоа" звільнив з посади головного тренера Давіде Баллардіні. Керівництво клубу було незадоволене результатами на старті сезону - команда набрала лише 9 очок у 12 стартових турах Серії А та йде на 15-му місці тільки в одному заліковому пункті від зони вильоту.

Зазначимо, що "Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятиразовий чемпіон Італії. Останнє "скудетто" команда завоювала ще в 1924 році.

  • Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.
  • Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.
  • На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

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