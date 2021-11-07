"Із дитинства за "Дженоа": реакція соцмереж на призначення Шевченка керманичем італійського клубу

Фанати бажають українцю успіхів на тренерському містку "грифонів".
7 листопада Андрій Шевченко був призначений новим головним тренером італійського "Дженоа". Український фахівець підписав з "грифонами" контракт до 30 червня 2024 року.
За неофіційною інформацією, зарплата українця в італійському клубі складе 1,8 мільйона євро на рік без урахування бонусів.
ТСН Проспорт зібрав реакцію корстувачів соцмереж на призначення Шевченка в клуб Серії А. Як українські, так й італійські фанати раді поверненню Андрія на Апенніни та вірять, що 45-річний фахівець досягне успіхів на новому місці роботи.
King sheva pic.twitter.com/YMYKCvlXB1— ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ (@cfcheritage) November 7, 2021
С детства за Дженоа— Rocket man (@man_hoochie) November 7, 2021
Шева, запали знову Серію А ! Успіхів !— Maximus (@maximus007) November 7, 2021
Лайк, якщо віриш в те, що Шева збереже прописку в Серії А! @jksheva7— Dima Shokha (@s6okha) November 7, 2021
Mi raccomando, Andriy è prezioso— ཞơɛƖ❤️ (@Robimente) November 7, 2021
Бажаю успіху, Легендо!— Роман Куцишин (@RomanKutsyshyn) November 7, 2021
Починай вболівати зараз, аби потім неназвали глором— Andrey (@Andrey_krp) November 7, 2021
Good luck to the team and their manager!!! Congratulations!— Standly UA (@StandlyUA) November 7, 2021
Good luck, Sheva! is always with you!!!— Oksana Kyva (@OksanaKyva) November 7, 2021
Bentornato Sheva, in bocca al lupo. ⚫⚫— Gianluca Tancini ⚫ (@gianlutanci) November 7, 2021
The legend Sheva ⚫— Darth Vader ❤️ (@Darth_Vader96) November 7, 2021
Take care of him for us ♥️ pic.twitter.com/BfllHxNSHI— Saturnion :) (@saturnion13) November 7, 2021
Удачи Шева, порви их всех))— Ярик Новинский (@novinskijarik) November 7, 2021
Benvenuto Mister— Igor Giovinazzo (@GiovinazzoIgor1) November 7, 2021
Forza Sheva ❤️⚫️— Alessandro Vergani (@AleVergani) November 7, 2021
6 листопада "Дженоа" звільнив з посади головного тренера Давіде Баллардіні. Керівництво клубу було незадоволене результатами на старті сезону - команда набрала лише 9 очок у 12 стартових турах Серії А та йде на 15-му місці тільки в одному заліковому пункті від зони вильоту.
Зазначимо, що "Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятиразовий чемпіон Італії. Останнє "скудетто" команда завоювала ще в 1924 році.
- Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.
- Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.
- На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.
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