"Із дитинства за "Дженоа": реакція соцмереж на призначення Шевченка керманичем італійського клубу

"Із дитинства за "Дженоа": реакція соцмереж на призначення Шевченка керманичем італійського клубу

Фанати бажають українцю успіхів на тренерському містку "грифонів".

7 листопада Андрій Шевченко був призначений новим головним тренером італійського "Дженоа". Український фахівець підписав з "грифонами" контракт до 30 червня 2024 року.

За неофіційною інформацією, зарплата українця в італійському клубі складе 1,8 мільйона євро на рік без урахування бонусів.

ТСН Проспорт зібрав реакцію корстувачів соцмереж на призначення Шевченка в клуб Серії А. Як українські, так й італійські фанати раді поверненню Андрія на Апенніни та вірять, що 45-річний фахівець досягне успіхів на новому місці роботи.

С детства за Дженоа — Rocket man (@man_hoochie) November 7, 2021

Шева, запали знову Серію А ! Успіхів ! — Maximus (@maximus007) November 7, 2021

Лайк, якщо віриш в те, що Шева збереже прописку в Серії А! @jksheva7 — Dima Shokha (@s6okha) November 7, 2021

Mi raccomando, Andriy è prezioso — ཞơɛƖ❤️ (@Robimente) November 7, 2021

Бажаю успіху, Легендо! — Роман Куцишин (@RomanKutsyshyn) November 7, 2021

Починай вболівати зараз, аби потім неназвали глором — Andrey (@Andrey_krp) November 7, 2021

Good luck to the team and their manager!!! Congratulations! — Standly UA (@StandlyUA) November 7, 2021

Good luck, Sheva! is always with you!!! — Oksana Kyva (@OksanaKyva) November 7, 2021

Bentornato Sheva, in bocca al lupo. ⚫⚫ — Gianluca Tancini ⚫ (@gianlutanci) November 7, 2021

The legend Sheva ⚫ — Darth Vader ❤️ (@Darth_Vader96) November 7, 2021

Take care of him for us ♥️ pic.twitter.com/BfllHxNSHI — Saturnion :) (@saturnion13) November 7, 2021

Удачи Шева, порви их всех)) — Ярик Новинский (@novinskijarik) November 7, 2021

Benvenuto Mister — Igor Giovinazzo (@GiovinazzoIgor1) November 7, 2021

Forza Sheva ❤️⚫️ — Alessandro Vergani (@AleVergani) November 7, 2021

6 листопада "Дженоа" звільнив з посади головного тренера Давіде Баллардіні. Керівництво клубу було незадоволене результатами на старті сезону - команда набрала лише 9 очок у 12 стартових турах Серії А та йде на 15-му місці тільки в одному заліковому пункті від зони вильоту.

Зазначимо, що "Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятиразовий чемпіон Італії. Останнє "скудетто" команда завоювала ще в 1924 році.

Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.

1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року. Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.

На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

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