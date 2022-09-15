Із Довбиком на вістрі: "Дніпро-1" назвав стартовий склад на другий матч у Лізі конференцій

Дніпровський "Дніпро-1" оголосив стартовий склад на поєдинок 2-го туру групової стадії Ліги конференцій сезону-2022/23 з кіпрським "Аполлоном".

Став відомий стартовий склад "Дніпра-1" на матч 2-го туру групової стадії Ліги конференцій сезону-2022/23 проти кіпрського "Аполлона".

"Дніпро-1": Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло, Бабенко, Рубчинський, Гуцуляк, Піхальонок, Амаш, Довбик

Також відомий стартовий склад кіпрського колективу на поєдинок проти дніпровського клубу.

"Аполлон": Йованович, Панайоту, Пейберн, Роберж, Алісамі, Кіріаку, Коль, Шахар, Ба, Хаммас, Піттас

Матч відбудеться у місті Нікосія на стадіоні ГСП. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 19:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.

В іншому протистоянні групи "Вадуц" (Ліхтенштейн) вирушить у гості до нідерландського АЗ. Ця гра також розпочнеться 15 вересня о 19:45 за київським часом.

Поєдинки 3-го туру групового етапу Ліги конференцій відбудуться 6 жовтня: "Дніпро-1" - "Вадуц", АЗ - "Аполлон".

Додамо, що в першому турі групового етапу Ліги конференцій дніпровський клуб мінімально поступився АЗ (0:1). Своєю чергою, "Аполлон" розписав безгольову нічию з "Вадуцом" (0:0).

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