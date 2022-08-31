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Із двома представниками НБА: збірна України оголосила склад на Євробаскет-2022

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Із двома представниками НБА: збірна України оголосила склад на Євробаскет-2022

Фото: ФБУ

Став відомий остаточний склад чоловічої збірної України з баскетболу на Чемпіонат Європи 2022 року.

Тренерський штаб на чолі з Айнарсом Багатскісом заявили 12 виконавців.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Зазначимо, що серед яких гравці Національної баскетбольної асоціації Святослав Михайлюк та Олексій Лень, а також центровий іспанської "Мурсії" Артем Пустовий.

До вашої уваги повна заявка "синьо-жовтих" на Євробаскет-2022:

  • Денис Лукашов, Віталій Зотов, Ілля Сидоров, Ісуф Санон, Святослав Михайлюк, Іван Ткаченко, Богдан Близнюк, В’ячеслав Бобров, Володимир Герун, Олексій Лень, Артем Пустовий, Дмитро Скапінцев.
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Не увійшли, своєю чергою, до фінального списку Андрій Войналович та Павло Крутоус, які взяли участь у серпневому зборі з командою та грали у поєдинках відбору на Чемпіонат світу-2023 з Італією та Ісландією, які завершилися поразками для української команди. Ці результати майже позбавили команду Багатскіса участі на світовій першості.

Збірна України на Євробаскеті-2022 потрапила до групи C, де зіграє проти збірних Греції, Італії, Хорватії, Великої Британії та Естонії. Матчі цієї групи відбудуться в Мілані.

2 вересня

Україна – Великобританія. Старт о 15:15

3 вересня

Естонія – Україна. Старт о 18:00

5 вересня

Україна – Італія. Старт о 22:00

6 вересня

Греція – Україна. Старт о 18:00

8 вересня

Хорватія – Україна. Старт о 15:15

ФОРМАТ ТУРНІРУ

На першості континенту з баскетболу виступлять 24 збірні, які поділені на 4 групи по 6 команд у кожній. За підсумками групового етапу путівки до 1/8 фіналу отримають чотири найкращі команди з кожної групи.

Далі 16 збірних визначатимуть переможця в одноматчевих протистояннях на виліт.

  • Чемпіонат Європи відбудеться 1-18 вересня 2022 року. Матчі будуть зіграні в Чехії, Грузії, Італії та Німеччині.

Додамо, що збірна України отримала право зіграти на Євробаскеті-2022, як перша команда групи у відборі.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
250
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