Із двома представниками НБА: збірна України оголосила склад на Євробаскет-2022

Став відомий остаточний склад чоловічої збірної України з баскетболу на Чемпіонат Європи 2022 року.

Тренерський штаб на чолі з Айнарсом Багатскісом заявили 12 виконавців .

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Зазначимо, що серед яких гравці Національної баскетбольної асоціації Святослав Михайлюк та Олексій Лень, а також центровий іспанської "Мурсії" Артем Пустовий.

До вашої уваги повна заявка "синьо-жовтих" на Євробаскет-2022:

Денис Лукашов, Віталій Зотов, Ілля Сидоров, Ісуф Санон, Святослав Михайлюк, Іван Ткаченко, Богдан Близнюк, В’ячеслав Бобров, Володимир Герун, Олексій Лень, Артем Пустовий, Дмитро Скапінцев.

Не увійшли, своєю чергою, до фінального списку Андрій Войналович та Павло Крутоус, які взяли участь у серпневому зборі з командою та грали у поєдинках відбору на Чемпіонат світу-2023 з Італією та Ісландією, які завершилися поразками для української команди. Ці результати майже позбавили команду Багатскіса участі на світовій першості.

Збірна України на Євробаскеті-2022 потрапила до групи C, де зіграє проти збірних Греції, Італії, Хорватії, Великої Британії та Естонії. Матчі цієї групи відбудуться в Мілані.

2 вересня

Україна – Великобританія. Старт о 15:15

3 вересня

Естонія – Україна. Старт о 18:00

5 вересня

Україна – Італія. Старт о 22:00

6 вересня

Греція – Україна. Старт о 18:00

8 вересня

Хорватія – Україна. Старт о 15:15

ФОРМАТ ТУРНІРУ

На першості континенту з баскетболу виступлять 24 збірні, які поділені на 4 групи по 6 команд у кожній. За підсумками групового етапу путівки до 1/8 фіналу отримають чотири найкращі команди з кожної групи.

Далі 16 збірних визначатимуть переможця в одноматчевих протистояннях на виліт.

Чемпіонат Європи відбудеться 1-18 вересня 2022 року. Матчі будуть зіграні в Чехії, Грузії, Італії та Німеччині.

Додамо, що збірна України отримала право зіграти на Євробаскеті-2022, як перша команда групи у відборі.