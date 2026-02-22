Із двома рекордами: Норвегія достроково виграла медальний залік Олімпіади-2026

Збірна Норвегії з лижних перегонів / © Associated Press

Реклама

Збірна Норвегії достроково виграла медальний залік зимових Олімпійських ігор-2026.

Перед останнім змагальним днем Олімпіади-2026 норвежці мають у своєму доробку 18 золотих нагород і є недосяжними за цим показником для найближчих переслідувачів — США (11 золотих медалей), Нідерландів (10) та Італії (10).

В останній день змагань, 22 лютого, американці теоретично можуть виграти лише 4 "золота", а отже точно не наздоженуть норвежців.

Реклама

Для Норвегії це четверта поспіль перемога у медальному заліку зимових Олімпійських ігор. Востаннє норвежці не вигравали його 2010 року — тоді посіли четверте місце.

Норвегія виграє медальний залік Олімпіади-2026 з двома рекордами — за кількістю "золота" (18) і загальною кількістю нагород (40).

Зазначимо, що третину золотих медалей норвежців на ОІ-2026 (шість) виграв легендарний лижник Йоганнес Клебо, який є абсолютним рекордсменом зимових Олімпіад за кількістю золотих медалей — 11.

Медальний залік Олімпіади-2026

Медальний залік Олімпіади-2026 / Суспільне Спорт

Зимові Олімпійські ігри-2026 тривають від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Реклама

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляли 46 атлетів, які боролися за медалі в 11 видах спорту. "Синьо-жовті" завершили виступи на цих Іграх без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.