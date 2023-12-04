Із Джимою та Підручним: збірна України з біатлону назвала склад на другий етап Кубка світу

Лідери української команди зможуть виступити на етапі в австрійському Гогфільцені.

Стало відомо, хто представить збірну України на другому етапі Кубка світу з біатлону сезону-2023/24, який прийматиме австрійський Гогфільцен.

Як повідомляє Суспільне Спорт, у складі жіночої збірної відбудуться дві зміни порівняно зі стартовом етапом Кубка світу у шведському Естерсунді.

До складу "синьо-жовтих" увійде Олена Городна, яка розпочала нинішній сезон на Кубку IBU. Також відкриє для себе біатлонний сезон лідерка збірної Юлія Джима, яка пропустила етап в Естерсунді через хворобу.

А ось Дар'я Блашко та Любов Кип'яченкова, які змагалися на Кубку світу Естерсунді, наступний етап проведуть на Кубку IBU.

Склад жіночої збірної України з біатлону на другий етап Кубка світу: Юлія Джима, Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Анастасія Меркушина та Олена Городна.

У складі чоловічої збірної відбудуться одразу три зміни порівняно зі стартовим етапом сезону-2023/24. До команди приєднається капітан Дмитро Підручний, який пропустив гонки в Естерсунді через травму.

Натомість одразу два біатлоністи, які розпочали сезону на Кубку світу, другий етап проведуть на Кубку IBU. Це Богдан Цимбал і Денис Насико.

Склад чоловічої збірної України з біатлону на другий етап Кубка світу: Антон Дудченко, Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк і Дмитро Підручний.

Другий етап Кубка світу-2023/24 з біатлону в Гогфільцені триватиме від 8-го до 10 грудня. До програми змагань увійдуть спринти, гонки переслідування та класичні естафети.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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