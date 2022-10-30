Із гематомою під оком і прапором України: яскраві фото переможного повернення Ломаченка в ринг

Тепер на Василя чекає бій за всі чемпіонські пояси в легкій вазі.

Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко переміг американця Джемейна Ортіса. Поєдинок відбувся на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Напружене протистояння тривало всі 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно присудили перемогу Ломаченку: 115-113, 116-112, 117-111.

Повернення в ринг після майже річної перерви далося українцю зовсім не просто. Уже після стартового раунду суперник набив Василю гематому під правим оком. Проте наш співвітчизник мужньо тримав удари та активно працював першим номером, що в підсумки вилилося у справедливу перемогу.

Святкував свою перемогу Ломаченко з прапором України в ринзі. Заради цього бою Василь залишив територіальну оборону та поїхав з України, де перебував від початку повномасштабної війни з російськими окупантами.

До вашої уваги яскраві фотографії поєдинку між Ломаченком і Ортісом, який відбувся у США.

Очікується, що вже в наступному поєдинку Ломаченко боксуватиме з Девіном Гейні за звання абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні. Раніше американець погодився дати українцю титульний бій після того, як захистив титули в реванші з австралійцем Джорджем Камбососом.

На рахунку 34-річного Ломаченка 17 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, поки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу.

В активі 26-річного Ортіса 16 перемог (8 - нокаутом), одна нічия та одна поразка.

Читайте також:

Змусив суперника показати очі: Ломаченко провів фінальну дуель поглядів перед боєм з Ортісом (відео)

Суперник не наважився зняти окуляри: Ломаченко провів першу битву поглядів із Ортісом (відео)

"Гордо несу прапор щоразу, коли виходжу в ринг": Ломаченко заявив, що присвятить наступний бій "усьому українському народу"