Із гучною сенсацією: визначилися півфіналісти Roland Garros-2025 у чоловіків та жінок

Лоїс Буассон / © Associated Press

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Стали відомі всі півфінальні пари Roland Garros-2025 у чоловічому та жіночому одиночному розрядах.

Гучною сенсацією чвертьфінальної стадії стала перемога 361-ї ракетки світу француженки Лоїс Буассон над "нейтральною" тенісисткою з російським паспортом Міррою Андрєєвою.

Україна не буде представлена в півфіналі ґрунтового мейджора. Еліна Світоліна зупинилася у чвертьфіналі, поступившись експершій ракеткці світу польці Ізі Швьонтек, яка виграла чотири з п'яти останніх турнірів Roland Garros.

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Результати 1/4 фіналу Roland Garros-2025 (жінки)

Аріна Соболенко – Чжен Ціньвень (Китай) – 7:6, 6:3

Еліна Світоліна (Україна) – Іга Швьонтек (Польща) – 1:6, 5:7

Мірра Андрєєва – Лоїс Буассон (Франція) – 6:7, 3:6

Медісон Кіз (США) – Корі Гауфф (США) – 7:6, 4:6, 1:6

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Півфінальні пари Roland Garros-2025 (жінки)

Аріна Соболенко – Іга Швьонтек (Польща)

Лоїс Буассон (Франція) – Корі Гауфф (США)

Результати 1/4 фіналу Roland Garros-2025 (чоловіки)

Томмі Пол (США) – Карлос Алькарас (Іспанія) – 0:6, 1:6, 4:6

Лоренцо Музетті (Італія) – Френсіс Тіафо (США) – 6:2, 4:6, 7:5, 6:2

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Александр Звєрєв (Німеччина) – Новак Джокович (Сербія) – 6:4, 3:6, 2:6, 4:6

Яннік Сіннер (Італія) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:1, 7:5, 6:0

Півфінальні пари Roland Garros-2025 (чоловіки)

Лоренцо Музетті (Італія) – Карлос Алькарас (Іспанія)

Яннік Сіннер (Італія) – Новак Джокович (Сербія)

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Півфінальні матчі жіночого турніру Roland Garros-2025 відбудуться 5 червня, а чоловічого – 6 червня.

Жіночий фінал заплановано на 7 червня, чоловічий – 8 червня.

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Раніше повідомлялося, скільки грошей Світоліна та інші українки заробили на Roland Garros-2025.

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