Із гучним скандалом у фіналі: визначився переможець Кубка африканських націй

Сенегал – Марокко / © Associated Press

Збірна Сенегалу стала переможцем Кубка африканських націй-2025. У фінальному матчі турніру "Леви Теранги" обіграли Марокко за підсумками екстратаймів – 1:0 .

Вирішальний поєдинок за трофей відбувся 18 січня на арені "Stade Prince Moulay Abdallah" у марокканському місті Рабат.

В основний час зустрічі команди голів не забивали. У компенсований до другого тайму час, за рахунку 0:0, спалахнув гучний скандал. Спочатку на 90+3-й хвилині Сенегал забив після подачі з кутового, однак арбітр не зарахував гол через порушення правил.

На 90+8-й хвилині рефері призначив вкрай суперечливий пенальті у ворота Сенегалу. Це обурило головного тренера сенегальців і він забрав команду з поля.

Однак зірковий форвард сенегальської збірної Садіо Мане вмовив партнерів за командою повернутися на поле та продовжити гру. Водночас півзахисник марокканців Браїм Діас не реалізував пенальті, пробивши паненкою по центру воріт, де залишився стояти голкіпер Сенегалу. Відтак рахунок залишився 0:0 і гра перейшла до екстратаймів.

Там сенегальці вирвали перемогу – на 94-й хвилині вирішальний гол забив Пап Гуйє.

Для збірної Сенегалу це друга в історії перемога на Кубку Африки та перша від 2021 року.

Володарем бронзових нагород турніру стала Нігерія, яка в матчі за третє місце у серії пенальті здолала Єгипет (0:0, пен. 4:2).

Нагадаємо, що у фіналі попереднього розіграшу Кубка африканських націй збірна Кот-д'Івуару здолала Нігерію з рахунком 2:1.

Рекордсменом за перемогами на Кубку Африки є збірна Єгипту, яка вигравала цей турнір сім разів (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

Раніше повідомлялося, що уряд африканської країни розпустив футбольну збірну після провалу на КАН-2025.