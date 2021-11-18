Із історичним досягненням: визначилася переможниця Підсумкового турніру з тенісу

Свою суперницю у фіналі вона здолала ще й на груповій стадії.

Стала відома переможниця Підсумкового турніру WTA , який було зіграно в мексиканській Гвадалахарі.

Так, тріумфатором змагань стала 28-річна Гарбіньє Мугуруса (Іспанія), яка у вирішальному протистоянні розібралася з естонкою Анетт Контавейт - 6:3 , 7:5 .

Зазначимо, що за час матчу, який тривав годину та 40 хвилин, Мугуруса зробила два ейси, не припустилася жодної подвійної помилки та виграла п'ять з одинадцяти брейків. Що стосується Контавейт, то вона тричі подавала "на виліт", цілих шість разів припустилася подвійних помилок та забрала два з чотирьох брейк-поїнтів.

Цікаво, що ця перемога Мугуруси стала для неї історичною, адже вона - перша іспанська тенісистка, яка виграла Підсумковий турнір. Загалом Гарбіньє виграла десятий титул WTA у кар'єрі.

До вашої уваги відеоогляд фінальної гри.

Мугуруса вийшла до півфіналу з другої позиції, поступившись саме Контавейт. Їхня очна дуель в групі також завершилася перемогою іспанки - 6:4, 6:4;

Шлях Гарбіньє на Підсумковому турнірі WTA: Кароліна Плішкова (Чехія) - 6:4, 2:6, 6:7, Барбора Крейчикова (Чехія) - 2:6, 6:3, 6:4, Анетт Контавейт (Естонія) - 6:4, 6:4, Паула Бадоса (Іспанія) - 6:3, 6:3;

У парному розряді Підсумкового турніру WTA перемоги здобув чеський дует - Барбора Крейчикова/Катерина Синякова. Вони у фіналі здолали пару Се Шувей/Еліза Мертенс (Китайський Тайбей/Бельгія) - 6:3, 6:4.