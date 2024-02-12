Із камбеком у другому таймі: визначився переможець Кубка африканських націй (відео)

Збірна Кот-д'Івуару стала тріумфатором Кубка африканських націй-2023. У фінальному матчі турніру івуарійці обіграли команду Нігерії з рахунком 1:2

Перший тайм фінальної зустрічі залишився за нігерійцями – на 38-й хвилині відзначився Вільям Трост-Еконг.

Однак у другому таймі "слони" перевернули перебіг протистояння. На 62-й хвилині рахунок у грі зрівняв Франк Кессьє, а на 81-й Себастьєн Алле забив переможний м'яч.

Огляд матчу Нігерія – Кот-д'Івуар

Буде додано незабаром.

Додамо, що бронзовим призером Кубка африканських націй стала збірна ПАР, яка напередодні в матчі за третє місце у серії пенальті обіграла ДР Конго – 0:0 (серія пенальті – 6:5).

Нагадаємо, КАН-2023 повинен був відбутися восени 2023 року, але через погодні умови турнір перенесли на початок 2024 року.

Попереднім переможцем Кубка Африки була збірна Сенегалу, яка у фіналі Кубка африканських націй-2021 у серії пенальті здолала Єгипет.

Рекордсменом за перемогами на Кубку Африки є збірна Єгипету. Вона вигравали турнір сім разів (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

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