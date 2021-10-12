Із ким битиметься переможець реваншу Усик - Джошуа: промоутеру кортить побачити "Фінал чотирьох"

Едді Гірн запропонував, щоб перед об'єднавчим поєдинком Тайсон Ф'юрі зустрівся з Ділліаном Вайтом.

Відомий британський промоутер Едді Гірн заявив, що хоче, щоб володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі в наступному бою боксував проти тимчасового чемпіона організації Ділліана Вайта.

За його словами, поєдинок між двома британськими надважковаговиками було б цікаво влаштувати, поки Олександр Усик і Ентоні Джошуа проведуть реванш. А переможці цих боїв зійдуться в супербитві за звання абсолютного чемпіона світу. Таким чином, у хевівейті вимальовується свого роду "Фінал чотирьох".

"Як фанати, ми повинні просити Тайсона Ф'юрі провести поєдинок проти Ділліана Вайта. Уявіть собі це шоу, уявіть бій. Буде понад мільйон покупок PPV (платних трансляцій - прим.), на стадіон будуть розпродані всі квитки. Це великий бій.

Якщо врахувати, що Джошуа проведе поєдинок з Усиком, з ким ще ви хотіли б побачити Тайсона Ф'юрі? Це саме та битва. Переможець бою Ф'юрі - Вайт битиметься з переможцем поєдинку Усика проти Джошуа", - сказав Гірн iFL TV.

Нокаутувавши Деонтея Вайлдера в 11-му раунді , Ф'юрі успішно закінчив трилогію з "Бронзовим бомбардувальником". У послужному списку 33-річного "Циганського короля" 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він залишається непереможним на професійному рингу.

, Ф'юрі успішно закінчив трилогію з "Бронзовим бомбардувальником". У послужному списку 33-річного "Циганського короля" 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він залишається непереможним на професійному рингу. На рахунку 33-річного Вайта 30 поєдинків: 28 перемог (19 - нокаутом) і дві поразки. 30 жовтня "Викрадач трупів" захищатиме титул тимчасового чемпіона WBC у поєдинку зі шведом Отто Валліном.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У доробку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. У ніч проти 26 вересня Ей Джей програв Усику одноголосним суддівським рішенням і втратив титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

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