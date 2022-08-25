Із ким може зіграти "Шахтар": визначилися всі кошики посіву під час жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів

Стало відомо, з ким потенційно може ззустрітися донецький "Шахтар" на груповій стадії Ліги чемпіонів-2022/23.

Так, після поєдинків-відповідей плейоф раунду найпрестижнішого клубного турніру Європи, які були зіграні 23-24 серпня, визначилися всі учасники групової стадії цих змагань.

Зазначимо, що єдиним представником України цього сезону на груповій стадії Ліги чемпіонів буде донецький "Шахтар", який став лідером минулого сезону перерваної УПЛ через повномасштабне вторгнення з боку РФ. "Гірники" потрапили одразу до групи, де були сіяні в третьому кошику.

Також тут мало шанс зіграти й київське "Динамо". проте підопічні Мірчи Луческу поступилися португальській "Бенфіці" в плейоф (0:2, 0:3).

До вашої уваги всі кошики посіву під час жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів:

Кошик 1: "Реал" (Іспанія), «Манчестер Сіті" (Англія), "Баварія", "Айнтрахт" (обидва – Німеччина), ПСЖ (Франція), "Мілан" (Італія), "Порту" (Португалія), "Аякс" (Нідерланди);



Кошик 2: "Челсі", "Ліверпуль", "Тоттенгем" (усі – Англія), "Барселона", "Севілья", "Атлетіко" (усі – Іспанія), "Ювентус" (Італія), "Лейпциг" (Німеччина);



Кошик 3: "Інтер" (Італія), "Шахтар" (Україна), "Боруссія" Д, "Баєр" (обидва – Німеччина), "Наполі" (Італія), "Бенфіка", "Спортінг" (обидва – Португалія), "Зальцбург" (Австрія);



Кошик 4: "Марсель" (Франція), "Брюгге" (Бельгія), "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль), "Селтік" (Шотландія), "Вікторія" (Чехія), "Динамо" (Загреб, Хорватія), "Копенгаген" (Данія), "Рейнджерс" (Шотландія).