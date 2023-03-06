Із Коноплянкою та Буяльським: збірна України оголосила список гравців на матч з Англією

Стартовий поєдинок "синьо-жовтих" у відборі до Євро-2024 відбудеться 26 березня на "Вемблі".

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань оголосив список із 26-ти гравців, викликаних на березневий збір для підготовки та участі в першому матчі відбору Євро-2024 проти національної команди Англії.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Варто зазначити, що до головної команди країни повернеться вінгер польської "Краковії" Євген Коноплянка, який не виступав за "синьо-жовтих" від вересня 2020 року, а також півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський, який востаннє грав за національну збірну у вересні 2021-го.

Склад збірної України на матч проти Англії:

Воротарі: Андрій Лунін (Реал), Анатолій Трубін, Дмитро Різник (обидва – Шахтар).

Захисники: Олександр Караваєв (Динамо), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Едуард Соболь (Страсбур), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва – Дніпро-1).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва – Динамо), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн), Руслан Малиновський (Марсель), Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Євген Коноплянка (Краковія).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге), Артем Довбик (Дніпро-1).

Резервний список

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Микита Шевченко (Олександрія).

Польові гравці: Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва – Динамо), Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (усі – Шахтар), Олексій Гуцуляк (Дніпро-1), Денис Мірошніченко (Олександрія), Віктор Коваленко (Спеція), Данило Ігнатенко (Бордо).

Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Матч Англія – Україна відбудеться 26 березня на стадіоні "Вемблі".

Нагадаємо, суперниками збірної України у відборі на Євро-2024 стали Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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