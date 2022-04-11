Із козацьким оселедцем: Усик зробив патріотичну зачіску перед реваншем проти Джошуа

Кримчанин вирішив змінити імідж.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик готується до поєдинку-реваншу проти британця Ентоні Джошуа з новою зачіскою.

В Instagram з'явилося фото з тренувального табору українця. Спортсмен повернувся до козацького оселедця, який "носив" ще в часи, коли про нього лише починав дізнаватися увесь боксерський світ.

"Олександр Усик зробив собі нову зачіску. Тепер український чемпіон знову з оселедцем на голові", - йдеться в підписі до світлини.

Після повномасштабного російського вторгнення Усик вступив до територіальної оборони, проте пізніше отримав дозвіл на виїзд з країни та повідомив, що готуватиметься до реваншу з Джошуа.

Олександр виклав відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де пояснив своє рішення залишити Україну в умовах війни. На думку боксера, у такий спосіб він більше допоможе своїй країні.

Офіційно про бій-реванш Усика та Джошуа ще не було оголошено. Зараз сторони ведуть переговори про дату та місце поєдинку.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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