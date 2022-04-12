"Із кожним днем ​​росіяни звіріють": Маркевич прихистив у своєму будинку 20 вимушених переселенців

Мирон Маркевич допомагає співвітчизникам, які постраждали під час війни з РФ.

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич розповів, що надав притулок українцям, які були змушені залишити свої домівки через повномасштабне вторгнення російських військ.

"Весь цей час маю думки про війну. Загинуло багато людей, діти загинули. Із кожним днем ​​росіяни звіріють. Ви бачили, що вони зробили у Краматорську, куди скинули ракету на залізничний вокзал. Що вдієш, ми маємо такого сусіда. Нам треба закінчити з ним боротьбу, бо вони нам жити не дадуть.

У мене в будинку живе 20 людей, з них 8 дітей. Здебільшого це люди із Харкова. Когось я раніше знав, когось - ні. Усі тікають від війни. Якби ви знали, скільки зараз біженців на заході України.

Це ми ще не говоримо про наших громадян, які виїхали до Європи. Хочеться, щоб війна завершилася нашою перемогою і люди могли потрапити до себе додому", - цитує Маркевича Sport Arena.

Раніше повідомлялося, гравці київського "Динамо" зустрілися з українськими біженцями у Варшаві.

Читайте також:

"Це ганчірки, грайте в зомбо-лізі": Пятов розкритикував футболістів РФ за мовчання про війну в Україні

Нікудишній актор: російський гонщик награно виправдався за нацистський жест на ЧЄ з картингу (відео)

Прибрали всі вибухонебезпечні предмети: фахівці розмінували територію стадіона у Чернігові (фото)