Із Малиновським та Гармашем: стала відома заявка збірної України на доленосний матч відбору до ЧС-2022

Перед ним "синьо-жовті" проведуть контрольний спаринг.

Тренерський штаб збірної України на чолі з виконувачем обов'язків головного тренера Олександром Петраковим оприлюднив список гравців, викликаних для підготовки та участі в листопадових матчах команди.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Так, до заявки потрапили 25 гравців. Примітно, що в списку опинилися півзахисник італійської "Аталанти" Руслан Малиновський та футболіст київського "Динамо" Денис Гармаш. Перший не викликався на жовтневі матчі національної команди через конфлікт з Петраком, а другий - останній раз грав за збірну України в жовтні 2017 року. Після цього Гармаш також отримав виклик на жовтневий збір, але через ушкодження не зміг узяти в ньому участь.

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Склад національної збірної України

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава);

Захисники: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (усі — "Динамо" Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва — "Шахтар" Донецьк), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія);

Півзахисники: Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Тарас Степаненко ("Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі — "Динамо" Київ), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія).

Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Артем Довбик ("Дніпро-1"), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк), Денис Гармаш ("Динамо" Київ).

Також Петраков збірної України визначив резервний список, до якого ввійшли вісім гравців. Як відомо, футболісти з резерву можуть поповнити основний склад у разі можливих ушкоджень когось із гравців основи або за умови яскравої гри, продемонстрованої самими резервістами впродовж періоду, що залишається до збору.

Резервний список: Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Анатолій Трубін, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (усі — "Шахтар" Донецьк), Сергій Булеца ("Зоря" Луганськ), Ігор Харатін ("Легія", Польща), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1").

Зазначається, що розпочне збір збірна України 8 листопада в Києві. А наступного дня вилетить до Одеси, де 11-го числа проведе товариський поєдинок із командою Болгарії. Заключний матч у групі D відбору ЧС-2022 українці зіграють 16 листопада в гостях, у місті Зениця, проти збірної Боснії і Герцеговини.

Збірна України у відборі на Чемпіонат світу 2022 року

Після семи матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому місці з 8 балами Фінляндія. Боснійці з 7 пунктами розташувалися на четвертій позиції. Ці команди провели на гру менше за колектив Петракова. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів;

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться в квітні 2022 року.

Додамо, що аналітики підвищили шанси збірної України на вихід до ЧС-2022.

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