Із Мессі, але без Роналду: ФІФА назвала претендентів на звання найкращого гравця року

Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця року за версією ФІФА.

Список із 14 кандидатів, які позмагаються за нагороду, Міжнародна федерація футболу опублікувала на своєму офіційному сайті.

Зазначимо, що до нього потрапили чинний володар "Золотого м'яча" Карім Бензема, найкращий гравець чемпіонату світу-2022 Ліонель Мессі та його одноклубник із ПСЖ Кіліан Мбаппе, який став найкращим бомбардиром Мундіалю в Катарі.

Водночас місця в списку не знайшлося для форварда збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Повний список номінантів на приз найкращому футболісту року

Ліонель Мессі (ПСЖ, Аргентина)

Карім Бензема ("Реал", Франція)

Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція)

Хуліан Альварес ("Манчестер Сіті", Аргентина)

Джуд Беллінгем ("Боруссія" Д, Англія)

Кевін Де Брейне ("Манчестер Сіті", Бельгія)

Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті", Норвегія)

Ашраф Хакімі (ПСЖ, Марокко)

Роберт Левандовські ("Барселона", Польща)

Лука Модріч ("Реал", Хорватія)

Неймар (ПСЖ, Бразилія)

Мохамед Салах ("Ліверпуль", Єгипет)

Вінісіус Жуніор ("Реал", Бразилія)

Садіо Мане ("Баварія", Сенегал)

Крім того, були оголошені претенди на нагороди в інших номінаціях, зокрема тренерській та воротарській.

Повний список номінантів на приз найкращому тренеру року

Карло Анчелотті ("Реал")

Дідьє Дешам (Франція)

Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті")

Валід Реграгі (Марокко)

Ліонель Скалоні (Аргентина)

Повний список номінантів на приз найкращому воротарю року

Аліссон ("Ліверпуль", Бразилія)

Едерсон ("Манчестер Сіті", Бразилія)

Тібо Куртуа ("Реал", Бельгія)

Еміліано Мартінес ("Астон Вілла", Аргентина)

Яссін Буну ("Севілья", Марокко)

Церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards відбудеться 27 лютого.

Минулого року приз найкращому футболісту отримав польський форвард Роберт Левандовські, який на той момент виступав за "Баварію". Найкращим тренером року визнали тодішнього керманича "Челсі" Томаса Тухеля.

Читайте також:

Космічна сума: "Арсенал" зробив "Шахтарю" нову пропозицію щодо трансферу Мудрика

Долучився ексзірка "Шахтаря": "Челсі" з брутальним вилученням новачка вкотре провалився в АПЛ (відео)

Ель Класико бути: "Барселона" в серії пенальті пробилася до фіналу Суперкубка Іспанії (відео)