Із Мессі, але без Роналду: ФІФА оголосила символічну збірну 2023 року

Стала відома одинадцятка найкращих футболістів за підсумками минулого року.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) склала команду з найкращих футболістів 2023 року.

Імена гравців, який потрапили до символічної збірної року, було оголошено під час урочистої церемонії нагородження The Best FIFA Football Awards 15 січня в Лондоні.

Символічна збірна 2023 за версією ФІФА

Голкіпер: Тібо Куртуа ("Реал" Мадрид)



Захисники: Кайл Волкер ("Манчестер Сіті"), Джон Стоунз ("Манчестер Сіті"), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті")



Півзахисники: Кевін Де Брейне ("Манчестер Сіті"), Джуд Беллінгем ("Боруссія" Дортмунд / "Реал" Мадрид), Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті")



Нападники: Ліонель Мессі, (ПСЖ / "Інтер" Маямі), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті"), Вінісіус Жуніор ("Реал" Мадрид).

Раніше повідомлялося. що ФІФА назвала найкращого тренера 2023 року.

Незабаром оголосять володаря головної нагороди – найкращому футболісту 2023 року, на яку претендують Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті" / збірна Норвегії), Кіліан Мбаппе (ПСЖ / збірна Франції) і Ліонель Мессі ("Інтер" Маямі / збірна Аргентини).

Читайте також:

"Мілан" розібрався з "Ромою" в центральному матчі 20-го туру Серії А (відео)

"Реал" з Луніним у воротах знищив "Барселону" та завоював Суперкубок Іспанії (відео)

АПЛ: "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенгем" не визначили сильнішого у гольовій перестрілці (відео)