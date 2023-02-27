Із Мессі та Мбаппе, але без Роналду: ФІФА визначила команду 2022 року

Стала відома збірна з найкращих футболістів 2022 року.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) склала команду з найкращих футболістів 2022 року.

Імена гравців, який потрапили до команди року, було оголошено під час урочистої церемонії нагородження The Best FIFA Football Awards, яка відбулася 27 лютого в Парижі.

До команди 2022 року увійшли: Тібо Куртуа, Жуан Канселу, Вірджил ван Дейк, Ашраф Хакімі, Каземіро, Кевін Де Брейне, Лука Модріч, Карім Бензема, Ерлінг Голанд, Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі.

Нагадаємо, незабаром оголосять переможця головної нагороди – найкращому футболісту 2022 року, на яку претендують аргентинський форвард Ліонель Мессі (ПСЖ) та французькі нападники Карім Бензема ("Реал" Мадрид) і Кіліан Мбаппе (ПСЖ).

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