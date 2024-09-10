Із Мудриком та без Сидорчука: збірна України оголосила заявку на матч Ліги націй проти Чехії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою національної команди на матч 2-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти Чехії.

На відміну від попереднього поєдинку проти Албанії, до заявки на гру з чехами потрапив вінгер "Челсі" Михайло Мудрик. Водночас поза списком опинився півзахисник бельгійського "Вестерло" Сергій Сидорчук.

Заявка збірної України на матч з Чехією:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі – "Динамо"), Тарас Степаненко, Георгій Судаков (обидва – "Шахтар"), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія).

Нападники: Владислав Ванат ("Динамо"), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)

Матч Чехія – Україна відбудеться у вівторок, 10 вересня, на "Еден Арені" у чеській Празі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Чехія – Україна доступна на нашому сайті.

У новому розіграші Ліги націй команда Сергія Реброва виступає у Дивізіоні B, де її суперниками є Чехія, Грузія та Албанія. У стартовому турі Україна програла Албанії (1:2), а Грузія знищила Чехію (4:1).

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