Із надією на медаль: український фристайліст Абраменко вийшов до великого фіналу на ОІ-2022

Із надією на медаль: український фристайліст Абраменко вийшов до великого фіналу на ОІ-2022

Наш олімпійський чемпіон захищатиме звання.

У середу, 16 лютого, на Олімпіаді у Пекіні розігрують медалі чоловічої лижної акробатики.

У фіналі Україну представили Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк, але пробитися до суперфіналу вдалося лише одному з них.

У першій спробі Абраменко отримав 123,53 бали. Результат Абраменка у другій спробі – 113,57. За найкращою спробою українець відібрався до суперфіналу, в якому будуть розіграні медалі.

Олександр Окіпнюк перший стрибок провалив, а результату другого не вистачило для попадання до топ-6. Його найкращий стрибок оцінили у 122,01 бала – 9 місце.

Олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 Абраменко показав у першій кваліфікації 5-й результат – 120,36.

Окіпнюк виграв другу кваліфікацію з результатом 125,00 – це третя найкраща спроба серед усіх спортсменів, що беруть участь.

Суперфінал розпочнеться о 14:00 за київським часом.

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