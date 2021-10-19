Із найсильнішою командою планети: збірна України з футзалу дізналася суперників у групі на Євро-2022

Матчі фінального турніру будуть зіграні від 19 січня до 6 лютого.
Збірна України з футзалу дізналася імена суперників на груповій стадії у рамках фінальної частини Чемпіонату Європи-2022.
Так, "синьо-жовті" потрапили до квартету A, де їм доведеться зустрітися з Нідерландами, переможцем плейоф між Сербією та Білоруссю та чинними чемпіонами континенту та світу - збірною Португалії. Зазначимо, що під час жеребкування українці були посіяні в третьому кошику.
До вашої уваги результати всього жеребкування Євро-2022.
Група A: Нідерланди, Португалія, Сербія/Білорусь, Україна
Група B: Казахстан, Італія, Словенія, Фінляндія
Група C: Росія, Хорватія, Польща, Словаччина
Група D: Іспанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Грузія
Збірна України не змогла кваліфікуватися на Євро-2022 з першого місця своєї відбіркової групи. Українці двічі програли хорватам і достроково фінішували другими.
- Цікаво, що раніше було скасовано стартовий матч збірної України у кваліфікації Євро-2022 проти данців, які не змогли вилетіти на гру через коронавірусні обмеження.
- Пізніше УЄФА ухвалив рішення щодо перенесення гри: зустріч відбулася 8 квітня і завершилася розгромною перемогою українців з рахунком 8:2.
КОЛИ ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР
- Матчі фінального турніру Євро-2022 відбудуться в нідерландських містах Амстердамі і Гронінгені 19 січня - 6 лютого 2022 року.
- 16 збірних будуть розбиті на чотири групи. Дві команди з кожної групи вийдуть до 1/4 фіналу.