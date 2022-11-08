Із найтитулованішим футболістом планети, але без зірки "Ліверпуля": збірна Бразилії оголосила заявку на ЧС-2022

Головний тренер "селесао" Тіте визначився з футболістами, яких візьме на Мундіаль у Катарі.

Стала відома заявка збірна Бразилії на Чемпіонат світу з футболу 2022 року, який уже 20 листопада розпочнеться в Катарі.

До неї увійшли 26 футболістів – саме така кількість передбачена регламентом турніру.

Зазначимо, що керманич "жовто-зелених" Тіте вирішив взяти на Мундіаль ветерана збірної – 39-річного Дані Алвеса, який є найтитулованішим футболістом світу.

Водночас у заявці не знайшлося місця зірковому форварду "Ліверпуля" Роберто Фірміно, а також хавбеку "Астон Вілли" Феліппе Коутінью.

Заявка збірної Бразилії на ЧС-2022

Воротарі: Аліссон ("Ліверпуль"), Едерсон ("Манчестер Сіті"), Вевертон ("Палмейрас").

Захисники: Алекс Сандро, Бремер, Даніло (усі – "Ювентус"), Алекс Теллес ("Севілья"), Дані Алвес ("Пумас"), Едер Мілітао ("Реал"), Маркіньйос (ПСЖ), Тіаго Сілва ("Челсі").

Півзахисники: Каземіро, Фред (обидва – "Манчестер Юнайтед"), Евертон Рібейро ("Фламенго"), Фабіньйо ("Ліверпуль"), Лукас Пакета ("Вест Гем"), Бруно Гімараес ("Ньюкасл").

Нападники: Антоні ("Манчестер Юнайтед"), Габріел Мартінеллі, Габріел Жезус (обидва – "Арсенал"), Неймар (ПСЖ), Педро Абреу ("Фламенго"), Рафінья ("Барселона"), Рішарлісон ("Тоттенгем"), Родріго, Вінісіус Жуніор (обидва - "Реал").

ЧС-2022 відбудеться від 20 листопада до 18 грудня в Катарі. У матчі-відкритті світової першості збірна країни-господарки турніру зустрінеться з Еквадором.

Вперше в історії Мундіаль відбудеться на Близькому Сході. Також цей ЧС стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени та взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря в червні – липні сягає позначки понад 40 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

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