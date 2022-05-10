Із назвами міст-героїв: збірна України представила нову патріотичну форму на товариські матчі (фото)

Збірна України з футболу гратиме контрольні поєдинки напередодні плейоф відбору на ЧС-2022 в особливій формі.

Новий комплект екіпірування "синьо-жовтих" асоціюється з війною, яку Росія розв'язала проти України. Спереду на футболках зображена карта України, а її контури позначені прапорами країн, які допомагають боротися з агресором.

Всередині карти розташований напис "United for Ukraine" ("Єднаймося заради України").

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

А ззаду на футболках номери футболістів викладені з назв міст-героїв України, які постраждали від агресії окупантів.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Також футболку доповнено логотипом U24 - платформою, яка покликана об'єднати партнерів України для її відбудови.

"УАФ і національна збірна підтримують ініціативу Президента України Володимира Зеленського – U24 – платформу зі збору коштів, що об’єднує увесь цивілізований світ навколо відновлення України! І в рамках цієї підтримки головна команда України вийде на контрольні матчі в рамках підготовки до плейоф ЧС-2022 в особливих футболках, які будуть виготовлені в обмеженій кількості! А кошти, зібрані за ці поєдинки, а також за продаж футболок, будуть перераховані програмі United24", – розповів президент УАФ Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Дебютувати в новій формі підопічні Олександра Петракова зможуть вже 11 травня, коли в Німеччині проведуть контрольний поєдинок проти "Боруссії" Менхенгладбах. Початок зустрічі на стадіоні "Боруссія Парк" - о 21:45 за київським часом.

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