Із Нещеретом та Гармашем: "Динамо" оголосило стартовий склад на матч проти "Ренна" в Лізі Європи

Київське "Динамо" оприлюднило стартовий склад на матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти французького "Ренна", який відбудеться сьогодні, 13 жовтня.

Зазначимо, ворота "біло-синіх" у цьому поєдинку захищатиме третій голкіпер клубу Руслан Нещерет, оскільки Георгій Бущан і Денис Бойко відновлюються після травм.

"Динамо": Нещерет, Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Циганков, Гармаш, Бєсєдін

Запасні: Ігнатенко, Вівчаренко, Попов, Бурда, Кабаєв, Перріс, Ванат, Андрієвський, Караваєв, Кравченко, Діалло, Кендзьора

Також став відомий склад французької команди на зустріч з киянами.

"Ренн": Манданда, Мелінг, Теате, Ву, Асіньйон, Буріжо, Майєр, Угочукву, Дуе, Калімуендо-Муінга, Тер'є

Запасні: Алемдар, Сален, Родон, Трюффер, Сулемана, Білосьян, Гуйрі, Тет, Аблен, Г. Дуе, Франкуаз

Через повномасштабне вторгнення РФ на українські території номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться в польському Кракові на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського.

Початок гри - о 19:45 за київським часом. Онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

"Динамо" на груповому етапі Ліги Європи: турнірне становище

Підопічні Мірчі Луческу програли у всіх трьох стартових турах Ліги Європи. Кияни в Стамбулі програли "Фенербахче" (2:1), в Кракові поступилися АЕКу (0:1) та у Франції зазнали поразки від "Ренна" (2:1).

"Фенербахче" (2:1), в Кракові АЕКу (0:1) та у Франції від "Ренна" (2:1). Після трьох турів "Динамо" з нулем у графі очок посідає останнє місце у своєму квартеті. Лідирують "Фенербахче" (7) і "Ренн" (7), АЕК Ларнака (3) - на третій позиції.

Поєдинки 5-го туру групового етапу ЛЄ відбудуться 27 жовтня: АЕК Ларнака - "Динамо", "Фенербахче" - "Ренн".

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах ЛЄ зіграють з клубами, які стануть третіми на груповому етапі Ліги чемпіонів. Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, у стикових матчах Ліги конференцій позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з клубами, які фінішують другими у квартетах ЛК.

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