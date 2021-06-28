Із новачком-голеадором: "Динамо" вирушило на перший літній збір до Швейцарії

Із новачком-голеадором: "Динамо" вирушило на перший літній збір до Швейцарії

Найкращий бомбардир минулого сезону УПЛ Владислав Кулач готуватиметься до нової кампанії з командою Луческу.

Київське "Динамо" взяло курс на перший літній тренувальний збір до Швейцарії.

У складі "біло-синіх" полетіли готуватися до нового сезону 29 футболістів. Серед них є три потенційні новачки - нападник Владислав Кулач, який минулого сезону, виступаючи за "Ворсклу, з 15 голами виграв бомбардирські перегони УПЛ, а також півзахисники Денис Антюх і Андрій Коробенко, що представляли "Колос" та "Інгулець" відповідно.

Крім того, керманич киян Мірча Луческу взяв на збір велику кількість гравців молодіжної команди "Динамо".

СКЛАД ДИНАМО НА ПЕРШИЙ ЗБІР

Воротарі: Бойко, Ігнатенко, Кучерук, Моргун

Захисники: Сирота, Сідклей, Шабанов, Дубінчак, Біловар, Вівчаренко, Кравченко, Скорко

Півзахисники: Буяльський, Гармаш, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Вербич, Цитаїшвілі, Бражко, В.Волошин, Н.Волошин, Коробенко, Антюх

Форварди: Супряга, Родрігес, Ванат, Кулач

✈️ Вирушаємо до Швейцарії на перший тренувальний збір у наступному складі Опубліковано FC Dynamo Kyiv Неділя, 27 червня 2021 р.

"Біло-сині" розпочнуть перший збір вже сьогодні, 28 червня. Під час нього підопічні Мірчі Луческу зіграють чотири контрольні поєдинки.

Другий тренувальний збір команда також проведе у Швейцарії. Він триватиме від 10-го до 20 липня. Там столичний клуб проведе ще чотири товариські матчі.

Новий сезон "Динамо" розпочне 24 липня матчем проти "Шахтаря" за Суперкубок України .

. У стартовому турі УПЛ кияни зіграють з "Олімпіком".

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Луческу влаштував кадрову чистку в "Динамо". У літнє міжсезоння столичний клуб покинули вже три легіонери.

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