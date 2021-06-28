Із новачком-голеадором: "Динамо" вирушило на перший літній збір до Швейцарії

Найкращий бомбардир минулого сезону УПЛ Владислав Кулач готуватиметься до нової кампанії з командою Луческу.
Київське "Динамо" взяло курс на перший літній тренувальний збір до Швейцарії.
У складі "біло-синіх" полетіли готуватися до нового сезону 29 футболістів. Серед них є три потенційні новачки - нападник Владислав Кулач, який минулого сезону, виступаючи за "Ворсклу, з 15 голами виграв бомбардирські перегони УПЛ, а також півзахисники Денис Антюх і Андрій Коробенко, що представляли "Колос" та "Інгулець" відповідно.
Крім того, керманич киян Мірча Луческу взяв на збір велику кількість гравців молодіжної команди "Динамо".
СКЛАД ДИНАМО НА ПЕРШИЙ ЗБІР
Воротарі: Бойко, Ігнатенко, Кучерук, Моргун
Захисники: Сирота, Сідклей, Шабанов, Дубінчак, Біловар, Вівчаренко, Кравченко, Скорко
Півзахисники: Буяльський, Гармаш, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Вербич, Цитаїшвілі, Бражко, В.Волошин, Н.Волошин, Коробенко, Антюх
Форварди: Супряга, Родрігес, Ванат, Кулач
✈️ Вирушаємо до Швейцарії на перший тренувальний збір у наступному складіОпубліковано FC Dynamo Kyiv Неділя, 27 червня 2021 р.
"Біло-сині" розпочнуть перший збір вже сьогодні, 28 червня. Під час нього підопічні Мірчі Луческу зіграють чотири контрольні поєдинки.
Курс на ШвейцаріюОпубліковано FC Dynamo Kyiv Неділя, 27 червня 2021 р.
Другий тренувальний збір команда також проведе у Швейцарії. Він триватиме від 10-го до 20 липня. Там столичний клуб проведе ще чотири товариські матчі.
- Новий сезон "Динамо" розпочне 24 липня матчем проти "Шахтаря" за Суперкубок України.
- У стартовому турі УПЛ кияни зіграють з "Олімпіком".
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Луческу влаштував кадрову чистку в "Динамо". У літнє міжсезоння столичний клуб покинули вже три легіонери.