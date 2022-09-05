Із новачком: "Шахтар" оголосив заявку на перший поєдинок групової стадії Ліги чемпіонів-2022/23

Стала відома заявка донецького "Шахтаря" на виїзну гру 1-го туру групового раунду найпрестижнішого клубного турніру Європи проти німецького РБ "Лейпцига".

Так, тренерський штаб на чолі з Ігорем Йовічевичем взяли до Німеччини 27 виконавців.

Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

Зазначимо, що в списку гравців, які вирушили до Лейпцига, присутній і новачок Мар'ян Швед, якого донеччани підписали лише кілкьа днів тому.

До вашої уваги повна заявка "Шахтаря" на матч проти "биків":

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін;

Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар'ян Фарина, Едуард Козік;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Мар'ян Швед, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк, Дмитро Топалов;

Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков.

Разом із першою командою до Німеччини прибув і "Шахтар" U-19. Підопічні Оскара Ратулутри мають стартувати в груповому раунді Юнацької ліги УЄФА.

Матч РБ "Лейпциг" - "Шахтар" розпочнеться у вівторок, 6 вересня о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами та найкращими моментами матчу;

В іншому протистояння групи шотландський "Селтік" удома прийматиме чинного володаря трофею - мадридський "Реал". Ця гра також розпочнеться о 22:00;

Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 14 вересня: "Шахтар" - "Селтік", "Реал" - РБ "Лейпциг".

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