Із певними змінами: стало відомо, хто представлятиме Україну на стартовій гонці другого етапу Кубка світу з біатлону

Із певними змінами: стало відомо, хто представлятиме Україну на стартовій гонці другого етапу Кубка світу з біатлону

Початок гонок відбудеться о 14:45 та 17:30 за київським часом.

У четвер, 2-го грудня , стартує другий етап Кубка світу з біатлону-2021/22.

Першою гонкою цього етапу буде спринт, де Україну представлять десять біатлоністів - по п'ять дівчат та чоловіків.

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Так, за інформацією Biathlon.com.ua, до складу потрапила Дар'я Блашко, яка двічі здобула "бронзу" на Кубку IBU. Натомість, поза гонкою опинилася Анастасія Меркушина.

Щодо чоловіків, то в них на старт вийдуть Артем Прима та Тарас Лесюк, які після першого етапу в Естерсунді замінили у складі збірної Дениса Насика та Андрія Доценка. Останні вирушили на Кубок IBU.

Склад жіночої команди: Олена Білосюк, Юлія Джима, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Дар'я Блашко;

Склад чоловічої команди: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк.

Першими на старт вийдуть дівчата. Їхній спринт розпочнеться о 14:45 за київським часом;

Чоловіки стартуватимуть о 17:30;

Окрім спринтів, на цьому етапі відбудеться ще гонка переслідування та естафета. Програма триватиме до 5-го грудня.

Додамо, що дебютний етап нового сезону також відбувся в Естерсунді. За його підсумками, найкращим результатом серед українських біатлоністів є 17 місце Валентини Семеренко в індивідуальній гонці.

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