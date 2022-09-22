Із полону рашистів звільнили українського арбітра-нейрохірурга, який рятував поранених у Маріуполі

Український футбольний суддя Дмитро Кубряк, який був захоплений у полон російськими окупантами, тепер знову на волі. Напередодні його звільнили разом з іншими військовополоненими.

33-річний Кубряк в мирний час працював нейрохірургом, поєднуючи основну з роботу з суддівством. Після початку повномасштабного російського вторгнення на українські території Дмитро рятував поранених українських воїнів у військовому шпиталі Дніпра. Незважаючи на загрозу життю, Кубряк разом із колегами поїхав рятувати поранених захисників України до Маріуполя, де його і захопили в полон окупанти.

На щастя, тепер сміливого лікаря-рефері було звільнено з полону рашистів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

"Футбольного арбітра і хороброго лікаря-нейрохірурга Дмитра Кубряка звільнено з полону рашистів! Разом з іншими Героями-захисниками Маріуполя, серед яких є футбольні ультрас різних українських клубів, і їх військовими керівниками Денисом Прокопенком ("Редіс"), Сергієм Волинським ("Волина") і Святославом Паламарем ("Калина").

Із Дмитром, який раніше працював на матчах ПФЛ, ми бачились наприкінці березня у госпіталі Дніпра, де він оперував наших поранених воїнів. Невдовзі він, незважаючи на величезний ризик, поїхав з групою інших медиків в оточене російською ордою місто-Герой Маріуполь, щоб рятувати його Героїв-оборонців. Де й потрапив у полон до окупантів. Це були 5 місяців дуже важких випробувань для Дмитра, який перебував у сумнозвісний Оленівці, і протягом яких ми вірили, хвилювалися, молилися, підтримували сім’ю Дмитра і шукали можливості для його звільнення.

Нещодавно про можливості для звільнення з полону окупантів наших спортсменів у телефонній розмові говорили Президент України Володимир Зеленський і президент УЄФА Александер Чеферін. Александер в цей час якраз перебував у Хорватії, де ми в рамках роботи Виконкому УЄФА обговорювали важливість вирішення цього питання. І ось, завдяки нашим молитвам, зусиллям військових і керівництва держави Дмитра вдалося звільнити з полону. Для мене було честю і надзвичайно приємною місією повідомити про це особисто дружині нашого Героя - Наталі, а також його сину і матері.

Під час розмови з Дмитром висловив захоплення його героїзмом і витримкою. А ще пообіцяв йому, що він обов’язково отримає призначення на матчі і зможе продовжити в Україні кар’єру арбітра на найвищому рівні. Адже Герой, який врятував багато життів наших воїнів і сам витримав стільки випробувань, є символом нескореності! Він є неймовірним прикладом для своїх колег-арбітрів, для футболістів, на матчах яких буде працювати, і для всієї футбольної родини України! Вірю, що з часом Дмитро працюватиме і на міжнародних матчах", - написав Павелко.

Футбольного арбітра і хороброго лікаря-нейрохірурга Дмитра Кубряка звільнено з полону рашистів! Разом з іншими... Опубліковано Андрієм Павелком Середа, 21 вересня 2022 р.

Нагадаємо, що 21 вересня відбувся історичний обмін полоненими - Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову".

200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

Читайте також:

"Відчуття, що х**ом поводили": як "Z-патріоти" реагують на звільнення українських полонених

Кого звільнили з російського полону (увесь список)

Командири "Азовсталі" перебуватимуть у Туреччині до кінця війни - Зеленський