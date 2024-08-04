Із прапорами України: як Магучіх та Геращенко раділи "золоту" та "бронзі" на Олімпіаді-2024 (фото)

Україна виборола подвійний п'єдестал у стрибках у висоту на Іграх у Парижі.

Стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко принесли Україні ще дві медалі на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Магучіх завоювала "золото", а Геращенко стала бронзовою призеркою.

Одразу після завершення змагань у секторі наші спортсменки взялися емоційно святкувати цей тріумф із прапорами України.

До вашої уваги яскраві фото Магучіх та Геращенко після завоювання олімпійських медалей.

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко / Фото: Associated Press

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко / Фото: Associated Press

Ярослава Магучіх / Фото: Associated Press

Ярослава Магучіх / Фото: Associated Press

Ярослава Магучіх / Фото: Associated Press

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко на п'десталі

Магучіх завершила фінал з результатом 2,00 метра, за кількістю спроб випередивши у боротьбі за "золото" австралійку Ніколу Оліслагерс, яка стала срібною призеркою.

Геращенко розділила "бронзу" з австралійкою Елеонор Паттерсон. Обидві спортсменки взяли висоту 1,95 метра, але потім не підкорили планку 1,98 метра та вибули з боротьби за "золото".

Для 22-річної Магучіх це друга олімпійська медаль у кар'єрі та перше "золото". На Іграх-2020 у Токіо вона здобула "бронзу", також показавши у фіналі результат 2,00 метра.

29-річна Геращенко здобула свою першу олімпійську нагороду. До цього вона ставала 10-ю у Ріо-2016 та четвертою у Токіо-2020.

Тепер Україна має шість медалей на ОІ-2024: дві золоті, одну срібну та три бронзові.

Крім медалей Магучіх та Геращенко, "бронзу" в метанні молота 4 серпня завоював легкоатлет Михайло Кохан.

Раніше Ольга Харлан завоювала "бронзу" в особистій шаблі, а також разом з Оленою Кравацькою, Аліною Комащук і Юлію Бакастовою здобула "золото" в команді. Сергій Куліш здобув "срібло" у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів.

Ще одну нагроду, щонайменше срібну, Україні гарантував Олександр Хижняк, який вийшов до фіналу боксерського турніру у ваговій категорії до 80 кг.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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