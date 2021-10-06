Із прицілом на повернення титулів: Ломаченко погодив із Коммі умови бою - ESPN

Їхня дуель відбудеться 11 грудня.

Український боксер Василь Ломаченко погодив умови бою з з колишнім чемпіоном світу за версією IBF ганцем Річардом Коммі.

Про це повідомляє ESPN.

Зазначається, поєдинок між Ломаченком та Коммі відбудеться 11 грудня на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку. Цікаво, що обидва боксери раніше програли Теофімо Лопесу, якому сумарно поступилися чотири чемпіонські титули в легкій ваговій категорії.

У команді українця сподіваються, що перемога над Коммі дозволить Ломаченку роздобути реванш з Лопесом.

У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані;

японця Масайоші Накатані; Після перемоги Ломаченка над Накатані батько і тренер Лопеса заявив, що реванш між його сином і українцем може відбутися вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що не дасть українському боксеру реванш ;

вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що ; На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі;

Коммі виграв 30 поєдинків (27 - достроково) та тричі програвав. У передостанньому бою він нокаутом у другому раунді поступився саме Лопесу. Після цього він переміг домініканця Джексона Марінеса нокаутом в шостому раунді.

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