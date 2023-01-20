Із провальним легіонером та Супрягою: "Динамо" вирушило на тренувальний збір до Туреччини

Київське "Динамо" вирушило на зимовий тренувальний збір до Туреччини, до готуватиметься до другої частини сезону-2022/23.

Про це повідомив офіційний сайт "біло-синіх".

Зазначимо, що керманич столичного клубу Мірча Луческу взяв із собою до Туреччини також форвардів Беніто і Владислава Супрягу. Нігерієць влітку 2022 року повернувся до киян після оренди в хорватській "Гориці", проте відтоді взагалі не грав за "біло-синіх".

Своєю чергою, Супряга провів другу частину минулого сезону в оренді в італійській "Сампдорії", але зіграв за генуезький клуб лише в одному матчі.

Склад "Динамо" на зимовий тренувальний збір у Туреччині

Воротарі: Бущан, Нещерет, Моргун.

Захисники: Тимчик, Вівчаренко, Попов, Забарний, Сирота, Боль, Дубінчак, Кравченко, Бурда, Кендзьора.

Півзахисники: Царенко, Назар Волошин, Яцик, Шепелєв, Кабаєв, Андрієвський, Сидорчук, Гармаш, Караваєв, Беніто, Діалло, Лонвейк, Перріс, Буяльський.

Нападники: Супряга, Ванат, Кулач, Бєсєдін.

Цього місяця "біло-сині" зіграють у Туреччині три контрольні матчі. Суперниками команди Мірчі Луческу стануть віденський "Рапід" (24 січня), словенський "Марибор" (28 січня) та австрійська "Аустрія Лустенау" (31 січня). Пізніше стануть відомі опоненти столичного клубу в лютневих спарингах.

Першу частину сезону "Динамо" завершило третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.

Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем", базовий день туру – 4 березня.

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