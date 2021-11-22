Із рекордною перевагою в історії: визначено найкращого молодого футболіста Європи

Йому лише 18 років.

Став відомий переможець нагороди "Golden Boy-2021", яка вручається найкращому молодому футболісту Європи у віці до 21 року.

Так, за інформацією Tuttosport, яке і є організатором цієї премії, тріумфатором став вундеркінд іспанської " Барселони " - Педрі.

Зазначимо, що цьому футболісту всього 18 років, але він вже є повноцінним виконавцем основного складу "блаугранас".

У боротьбі за перемогу в цій престижній номінації Педрі випередив Джуда Беллінгема з дортмундської "Боруссії", Каріма Адейємі із австрійського "Зальцбурга", Едуардо Камавінгу з "Реала" та інших молодих зірок. За підсумками фінального голосування Педрі набрав 318 балів, що на 199 більше, ніж у Беллінгема, який посів друге місце. Це рекордна перевага в історії нагороди. Із 40 голосуючих авторитетних журналістів з усього світу одразу 24 поставили його на перше місце, ще дев'ять — на друге та три — на третє.

Педрі перейшов до "Барселони" в 2019 році з "Лас-Пальмаса" за 20 мільйонів євро. Минулого сезону хавбек став основним футболістом "блаугранас", зігравши в 53 матчах, забивши чотири м'ячі і віддавши шість результативних передач. Також Педрі провів десять матчів за збірну Іспанії, з якою дійшов до півфіналу чемпіонату Європи-2020.

У поточному сезоні 18-річний гравець провів чотири гри та ще не відзначався результативними діями. Наразі він відновлюється від рецидиву травми, його повернення до гри очікується не раніше, ніж за місяць.

Торік звання найкращого молодого гравця Європи отримав норвежець Ерлінг Голанд з дортмундської "Боруссії".

з дортмундської "Боруссії". У 2019-му лауреатом премії став португальський форвард мадридського "Атлетіко" Жоау Феліш. Український воротар Андрій Лунін опинився в топ-15 фінального списку ;

Український воротар ; Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Педрі у 80 мільйонів євро. Він є другим найдорожчим гравцем "Барселони" після нідерландця Френкі Де Йонга (90 млн). Нещодавно Педрі з клубом погодив новий контракт, який має рекордну суму відступних в історії каталонців.

Додамо, що цього року до топ-40 номінантів на перемогу в "Golden Boy" потрапили й двоє українських гравців - Ілля Забарний ("Динамо") та Михайло Мудрик ("Шахтар").