Із рекордною перевагою в історії: визначено найкращого молодого футболіста Європи

Йому лише 18 років.
Став відомий переможець нагороди "Golden Boy-2021", яка вручається найкращому молодому футболісту Європи у віці до 21 року.
Так, за інформацією Tuttosport, яке і є організатором цієї премії, тріумфатором став вундеркінд іспанської "Барселони" - Педрі.
Зазначимо, що цьому футболісту всього 18 років, але він вже є повноцінним виконавцем основного складу "блаугранас".
У боротьбі за перемогу в цій престижній номінації Педрі випередив Джуда Беллінгема з дортмундської "Боруссії", Каріма Адейємі із австрійського "Зальцбурга", Едуардо Камавінгу з "Реала" та інших молодих зірок. За підсумками фінального голосування Педрі набрав 318 балів, що на 199 більше, ніж у Беллінгема, який посів друге місце. Це рекордна перевага в історії нагороди. Із 40 голосуючих авторитетних журналістів з усього світу одразу 24 поставили його на перше місце, ще дев'ять — на друге та три — на третє.
Педрі перейшов до "Барселони" в 2019 році з "Лас-Пальмаса" за 20 мільйонів євро. Минулого сезону хавбек став основним футболістом "блаугранас", зігравши в 53 матчах, забивши чотири м'ячі і віддавши шість результативних передач. Також Педрі провів десять матчів за збірну Іспанії, з якою дійшов до півфіналу чемпіонату Європи-2020.
У поточному сезоні 18-річний гравець провів чотири гри та ще не відзначався результативними діями. Наразі він відновлюється від рецидиву травми, його повернення до гри очікується не раніше, ніж за місяць.
- Торік звання найкращого молодого гравця Європи отримав норвежець Ерлінг Голанд з дортмундської "Боруссії".
- У 2019-му лауреатом премії став португальський форвард мадридського "Атлетіко" Жоау Феліш. Український воротар Андрій Лунін опинився в топ-15 фінального списку;
- Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Педрі у 80 мільйонів євро. Він є другим найдорожчим гравцем "Барселони" після нідерландця Френкі Де Йонга (90 млн). Нещодавно Педрі з клубом погодив новий контракт, який має рекордну суму відступних в історії каталонців.
Додамо, що цього року до топ-40 номінантів на перемогу в "Golden Boy" потрапили й двоє українських гравців - Ілля Забарний ("Динамо") та Михайло Мудрик ("Шахтар").