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Із Шевченком та Світоліною: перша ракетка світу організовує благодійний матч заради України

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Із Шевченком та Світоліною: перша ракетка світу організовує благодійний матч заради України

Фото: Associated Press

Найкраща тенісистка планети полька Іга Свентек анонсувала благодійний захід на підтримку України, яка протистоїть російській збройній агресії.

Подія відбудеться 23 липня в польскому Кракові. Благодійний захід називатиметься "Іга Свентек та друзі для України".

Участь у ньому візьмуть відомі українські спортсмени - легендарний футболіст і тренер Андрій Шевченко, а також тенісисти, серед яких Еліна Світоліна та Сергій Стаховський.

Повідомляється, що Свентек зіграє одиночний матч проти іншої польської тенісистки - колишньої другої ракетки світу Агнешки Радванської. Також відбудеться парна зустріч за участю Свентек, Радванської, Стаховського та поляка-юніора Мартіна Павельського.

Судитиме матчі Світоліна. 27-річна українка вагітна та чекає на дитину від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Усі зібрані на заході кошти підуть на допомогу українським дітям, які постраждали через повномасштабне вторгнення російської армії до України.

Раніше повідомлялося, що один із перших тренерів відомого українського тенісиста Долгополова загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

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