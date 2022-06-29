Із Шевченком та Світоліною: перша ракетка світу організовує благодійний матч заради України

Найкраща тенісистка планети полька Іга Свентек анонсувала благодійний захід на підтримку України, яка протистоїть російській збройній агресії.

Подія відбудеться 23 липня в польскому Кракові. Благодійний захід називатиметься "Іга Свентек та друзі для України".

Участь у ньому візьмуть відомі українські спортсмени - легендарний футболіст і тренер Андрій Шевченко, а також тенісисти, серед яких Еліна Світоліна та Сергій Стаховський.

Повідомляється, що Свентек зіграє одиночний матч проти іншої польської тенісистки - колишньої другої ракетки світу Агнешки Радванської. Також відбудеться парна зустріч за участю Свентек, Радванської, Стаховського та поляка-юніора Мартіна Павельського.

Судитиме матчі Світоліна. 27-річна українка вагітна та чекає на дитину від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Усі зібрані на заході кошти підуть на допомогу українським дітям, які постраждали через повномасштабне вторгнення російської армії до України.

Od miesięcy pracowałam z moim zespołem nad inicjatywą pomocową dla Ukrainy, aby realnie wesprzeć tych, którzy cierpią z powodu wojny.



For months I have been working with my team on a charity initiative for Ukraine to support those who suffer because of the war...

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Раніше повідомлялося, що один із перших тренерів відомого українського тенісиста Долгополова загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

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