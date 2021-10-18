Із Супрягою: "Динамо" оголосило заявку на надважливу битву з "Барселоною" в Лізі чемпіонів

Усього в списку присутні 24 виконавців.
Київське "Динамо" вирушило до Іспанії на поєдинок 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти "Барселони".
Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
Зазначається, що до Каталонії тренерський штаб на чолі з Мірчею Луческу взяв 24 футболістів. Знайшлося місце й для форварда Владислава Супряги, якого румунський фахівець нещодавно замінив під кінець першого тайму в матчі Чемпіонату України проти "Львова" (4:1).
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Отже повна заявка киян має такий вигляд:
Воротарі: Бойко, Бущан;
Захисники: Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний;
Півзахисники: Буяльський, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелев, Андрієвський, Лєднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо;
Нападники: Шкурін, Супряга, Рамірес.
✈️ Вирушаємо до Барселони у такому складі #UCL #BarcelonaDynamo pic.twitter.com/w20TO95FSt— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 18, 2021
Разом із основною командою до Барселони відправилося "Динамо" U-19, яке також в середу проведе свій матч Юнацької Ліги УЄФА.
- Поєдинок "Барселона" - "Динамо" відбудеться 20 жовтня о 19:55 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї гри;
- У першому турі "Динамо" драматично зіграло внічию з "Бенфікою" (0:0), а потім розгромно програло "Баварії" (0:5).
- "Барселона" у стартовому поєдинку поступилася "Баварії" (0:3), а в другому турі зазнала поразки від "Бенфіки" (0:3).
- Минулого сезону доля також звела "Динамо" та "Барселону" в одній групі Ліги чемпіонів. Тоді київський клуб програв обидва матчі (1:2 в Іспанії та 0:4 в Україні).
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